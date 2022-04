“È depresso, ma basta”. Sfuriata all’Isola, Lory Del Santo contro il naufrago: “Non fa niente”

Ancora una volta è Lory Del Santo la protagonista di una discussione a ‘L’Isola dei Famosi’. La showgirl non riesce proprio ad accettare un comportamento di un naufrago e glielo ha fatto notare senza troppi giri di parole. Questo battibecco è nato a ridosso della puntata in diretta del 29 aprile e quindi per Ilary Blasi c’è tanto lavoro da fare per cercare di mettere tutti i protagonisti in riga. La compagna di Marco Cucolo è stata molto diretta e immediatamente il concorrente coinvolto ha replicato alle sue frasi.

Lory Del Santo si è scontrata anche con Ilona Staller. Quest’ultima le ha detto: “Marco è l’uomo della tua vita? Bisogna poi vedere con Licia Nunez. Perché guarda, io ho visto quel che ho visto. Non vorrei, spero che non nasca una scintilla tra di loro. Non sono una vipera, tu mi stai offendendo”. Ma Lory è apparsa molto nervosa per queste ulteriori affermazioni dell’ex attrice porno: “Ma ancora stai insistendo su questa roba? Ma sei una vipera, una viperetta”. E quindi crede solo al suo Marco.





Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro Marco Senise

Dunque, Lory Del Santo ha esclamato come ha scritto il sito ‘La Nostra Tv’: “Oggi era tremendamente depresso con la faccia così, ho cercato di tirargli su il morale ma dice che qui nulla coglie il suo interesse. Non fa proprio nulla, perché i cocchi non li apre, tentativo di pesca inesistente, il fuoco non l’ha neanche mai guardato di striscio”. Ma successivamente il naufrago ha dato vita ad un vero e proprio botta e risposta con lei, a conferma del fatto che la tensione tra di loro è sempre più alta.

Nel mirino di Lory Del Santo è finito Marco Senise, che ha affermato: “Mi faccio scivolare tutto addosso e questa secondo me è una cosa che fa molto più male rispetto a uno che risponde e ti da il là per poi attaccarti. Te lo sto aprendo io per te il cocco, sennò apritelo te, ti ho chiesto una cortesia, te mi hai risposto così non è carino. Da che pulpito, lei non fa assolutamente nulla, di certo non può provocare sulla mia inattività”. Ma la chiosa della naufraga è stata a dir poco pungente.

Dunque, Lory Del Santo ha ancora detto a Senise: “Il punto è che tu secondo me sei troppo pessimista, e tiri dietro la sfortuna, fai un lancio e dici vabbè basta, i pescatori stanno anche sei ore per pescare”. Sarà dura trovare la pace in Honduras tra Lory e Marco, se queste sono le premesse. Staremo a vedere se la puntata potrà permettere almeno il raggiungimento di una tregua.

