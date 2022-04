In attesa della prossima puntata in diretta de ‘L’Isola dei Famosi’, c’è stato un altro momento di grande tensione in Honduras. Protagonista nuovamente Lory Del Santo, che si è infastidita non poco per ciò che ha sentito da una naufraga. E non è la prima volta che è stato tirato in ballo questo argomento, visto che già in precedenza c’erano stati dei momenti sicuramente non entusiasmanti. Il pubblico ovviamente si starà facendo le proprie ragioni e quindi prima o poi si capirà da che parte si è schierato.

Intanto, prima di dirvi cosa è successo con Lory Del Santo, è venuto fuori che l’addio di Jeremias Rodriguez potrebbe costare molto caro. A quanto sembra infatti Jeremias dovrà pagare una penale salatissima. Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro oltre a non poter più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati. Non proprio pochi soldi. Del resto la permanenza all’’Isola dei Famosi’ era diventata per Jeremias impossibile. A nulla erano serviti i tentativi di Ilary Blasi e degli opinionisti.





Isola dei Famosi, nuovo scontro Lory Del Santo-Ilona Staller

Ancora una volta Lory Del Santo ha dovuto ascoltare parole che non le sono piaciute e che hanno messo in dubbio la fedeltà del suo compagno Marco Cucolo, che si trova insieme a lei nel reality show. Una delle sue compagne di avventura le ha infatti detto, come riportato dal sito ‘Biccy’: “Marco è l’uomo della tua vita? Bisogna poi vedere con Licia Nunez. Perché guarda, io ho visto quel che ho visto. Non vorrei, spero che non nasca una scintilla tra di loro. Non sono una vipera, tu mi stai offendendo”.

A fare questa insinuazione Ilona Staller, la quale ritiene che possa esserci un interesse di Licia nei confronti di Marco: “Ho solo detto dentro di me: ‘Che faccio? Glielo racconto a Lory o non glielo racconto?’. Va bene, dormi tranquilla, non ti preoccupare”. Ma Lory Del Santo, che crede fermamente nel suo partner, è apparsa molto nervosa per queste ulteriori affermazioni dell’ex attrice porno: “Ma ancora stai insistendo su questa roba? Ma sei una vipera, una viperetta”. Vedremo se in diretta avverrà un chiarimento o meno.

Intanto, secondo i sondaggi l’eliminato della puntata dell’’Isola dei Famosi’ a finire a playa Sgamada (un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa), sarà Licia Nunez. La showgirl si piazzerebbe all’ultimo posto nella classifica di gradimento guidato da Edoardo, Guendalina e Marco. Non resta che capire se sarà davvero così.

