Isola dei Famosi, stasera venerdì 29 aprile in onda una nuova puntata. Quattro concorrenti in nomination: Edoardo e Guendalina Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez. Secondo i sondaggi sarà quest’ultima a dover lasciare la spiaggia per approdare sull’isola dove già stazionano altri naufraghi in attesa di capire se potranno tornare o meno in gioco. Nelle scorse ora i riflettori si erano di nuovo accesi su Jeremias Rodriguez, sembra infatti che il fratello di Belen debba onorare una penale salatissima.



Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro oltre a non poter più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati. Non proprio pochi soldi. Del resto la permanenza all’Isola dei Famosi era diventata per Jeremias impossibile. A nulla erano serviti i tentativi di Ilary Blasi e degli opinionisti. Jeremias infatti aveva spiegato di non voler partecipare più ad alcun reality, in quanto non crede di essere adatto alle dinamiche e alle regole a cui si deve necessariamente sottostare.





Isola dei Famosi, Estefania e Roger non si nascondo più



Così mentre sull’Isola c’è chi sembra aver trovato l’amore. Si tratta di Estefania Bernal e Roger Balduino. Una storia che sembra andare a gonfie vele. Durante un confessionale, Estefania ha parlato del suo amore per Roger. “Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per lui aumenta sempre di più. Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui”.



Poi il gesto che ha spiazzato tutti gli spettatori e Carmen Di Pietro, che ha assistito all’intera scena. Estefania Bernal si è inginocchiata e scherzando ha detto:” Roger, mi vuoi sposare? Vuoi restare tutta la vita con me?”. Il naufrago dell’Isola dei Famosi, stando al gioco, ha risposto: “E l’anello?”. Tra risate e baci, la Di Pietro ha commentato: “Un quadretto di perfezione”. Un quadretto che potrebbe presto incrinarsi.



Sembra infatti che sull’Isola dei Famosi possa arrivare, per un confronto, Beatriz, ex fidanzata di Balduino, di volare in Honduras per avere un chiarimento con Roger. La ragazza ha, infatti, sostenuto più volte che la loro relazione non fosse giunta al capolinea prima dell’inizio del reality. Come, invece, detto dal naufrago.

