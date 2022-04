L’esperienza all’Isola dei Famosi era iniziata male e ora rischia di finire peggio. La notizia su Jeremias Rodriguez sta rimbalzando da diverse ore. Sul piatto una cifra che non lascia indifferenti. L’addio del fratello di Belen Rodriguez al reality era arrivato quasi un mese fa. Aveva deciso di non restare in Honduras in attesa di un possibile ripescaggio, come previsto dal regolamento, ma di tornare immediatamente in Italia.



Dietro il suo addio all’Isola dei Famosi non c’era solo la voglia di rivedere la fidanzata ma molto altro. A spiegarlo era stato lui stesso durante una chiacchierata con Licia Nunez (una delle possibili eliminate della puntata di stasera, 29 aprile). “Se voglio andare via il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite. Io non voglio andare sull’altra Playa, ma proprio via dall’Isola dei Famosi, in Italia via. Questi dicono che sono un’anima negativa e nere, basta”.





Isola dei Famosi, quanto dovrà pagare Jeremias Rodriguez



E ancora: “Sono una persona stra-umile. Non me la sono mai tirata. Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Qui all’Isola dei Famosi sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più”.



L’addio all’Isola dei Famosi però potrebbe costare molto caro. A quanto sembra infatti Jeremias dovrà pagare una penale salatissima. Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro oltre a non poter più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati. Non proprio pochi soldi.



Del resto la permanenza all’Isola dei Famosi era diventata per Jeremias impossibile. A nulla erano serviti i tentativi di Ilary Blasi e degli opinionisti. Jeremias infatti aveva spiegato di non voler partecipare più ad alcun reality, in quanto non crede di essere adatto alle dinamiche e alle regole a cui si deve necessariamente sottostare.

