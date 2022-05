“Me ne vado”. Isola dei Famosi, la naufraga prepara le valigie. “Si è capito cosa succede qua”

Tensione alle stelle all’Isola dei Famosi. Durante la puntata di ieri lite furiosa tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis. A spiegare cosa sia successo ci ha pensato Laura Maddaloni, moglie di Clemente, che ha accusato l’attore romano. Poi la palla è passata ai diretti interessati. “Allora adesso spiego io come sono andate le cose. La minaccia è stata un gesto con le mani accompagnato da parole. E voi però statevi zitti”, ha spiegato Clemente. Che poi ha aggiunto.



“Io prima gli ho detto ‘dopo ti faccio un c**o così in Palapa davanti a tutti’. Però intendevo che glielo facevo a parole. Anche perché parlando di lui ci siamo scordati di dire tante cose. Ma ne parliamo con calma e gli facciamo un cuore così, a parole ovviamente”. Anche Nicolas Vaporidis ha dato la sua versione dei fatti al pubblico dell’Isola dei Famosi. “Lui mi ha guardato male e mi ha detto ‘io te lo faccio così dopo’. Un pugile campione olimpico che dice queste cose”.





Isola dei Famosi, Laura Maddaloni se la prende con Vladimir Luxuria



E ancora: “Questa non è sportività e non sanno stare al gioco. Ragazzi mi ha detto proprio ‘ti faccio un C così’. Questo detto da un pugile dei pesi massimi non credo sia una bella cosa da dire in diretta televisiva”. Nella questione poi è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ha mandato in crisi Laura Maddaloni. “Chi ha minacciato Clemente?” ha chiesto Vladimir.



E Laura ha risposto. “Mi ha dato fastidio l’accanimento che mi hanno fatto passare come una judoka aggressiva, non è passato il messaggio che sono una mamma di tre bambine. La mia vita però scoppia di gioia, meglio invidia che pietà! Mi sono sentita aggredita. Questo binomio judoka-aggressiva, pugile-aggressivo e basta! Ogni volta sono attaccata, dai concorrenti me lo aspetto ma da Vladimir Luxuria no”.



E Ancora: “Questa cosa è continua. Tu qua sei come un arbitro e se tu continui a dire che baro puoi influenzare il pubblico, tutto qua. Se lo dice un concorrente è un’altra cosa! Questo è il mio primo reality non sono abituata”. Tra le righe Laura ha sotteso la possibilità di abbandonare l’Isola dei Famosi. Vladimir poi si è chiarita la sua domanda voleva essere: “Da chi è stato minacciato Clemente”. Quindi l’opinionistga dell’Isola dei Famosi ha concluso: “Ma io non ho alcun pregiudizio nei tuoi confronti, magari la prossima settimana ti intonerò un canto di gloria. Non ho nulla contro di te, aspettati di tutto da me”.

