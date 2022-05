Brutte notizie per due naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi’. La produzione e Ilary Blasi sono stati inflessibili e hanno deciso di dare loro un provvedimento disciplinare. Non avrebbero dovuto fare ciò di cui sono stati protagonisti e ora devono necessariamente pagarne le conseguenze. I due concorrenti hanno tentato in tutti i modi di difendersi e di respingere dunque con forza quelle accuse, ma non c’è stato modo di far cambiare idea. E vediamo per quali ragioni si è giunti a questa conclusione.

Intanto, ‘L’Isola dei Famosi’ ha ricevuto una batosta. Ilary Blasi e ‘L’Isola dei Famosi’ hanno collezionato 2 milioni e 550mila telespettatori con uno share pari al 19%. Decisamente meglio è andata invece alla fiction di Claudio Amendola, ‘Nero a metà 3’, che è stata in grado di tenere incollati davanti alla televisione 4 milioni e 623mila spettatori con share del 23,4%. Per quanto riguarda altre trasmissioni, ha deluso tantissimo ‘Made in Sud’, che si è fermato solamente a 945mila telespettatori con share del 5,6%.





L’Isola dei Famosi, provvedimento per due naufraghi

I due concorrenti in questione non sono stati bravi a tenere un segreto e per questo motivo ‘L’Isola dei Famosi’ ha deciso di ‘condannarli’. Hanno saputo che sarebbero arrivate le naufraghe Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, ma avevano il dovere di non dirlo a nessuno per evitare delle punizioni, considerate esemplari. Infatti, uno dei due ha affermato: “Alla fine tra tutte ne rimane una”. E l’altro: “Magari scegliamo noi”. E il primo ha aggiunto: “Ce ne hanno fatta vedere un’altra”. E Ilary si è arrabbiata.

A finire nel mirino Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Loro hanno provato a difendersi, dicendo che erano stati gli altri concorrenti a insistere con loro e a insospettirsi. Nonostante queste spiegazioni dei naufraghi, ‘L’Isola dei Famosi’ ha deciso di punirli e per alcuni giorni dovranno rimanere legati con una cintura elastica. Quindi, come un concorrente unico. E per loro c’è anche stato qualche problema tecnico, prima di essere legati definitivamente.

Intanto, Patrizia Bonetti è tornata a ‘L’Isola dei Famosi’ dopo l’incidente e le ustioni: “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era un’avventura che era da tempo che volevo fare. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti”. E poi a Marco Melandri ha mostrato le ustioni subite.

