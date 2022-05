Patrizia Bonetti è tornata all’Isola dei Famosi 2022, ma in veste di ospite in studio. Dopo l’incidente in Honduras nel quale era rimasta ustionata, l’ex naufraga è tornata nel reality show ospite di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Patrizia Bonetti era arrivata all’Isola dei Famosi 2022 circa un mese fa e aveva dovuto abbandonare l’Honduras a causa delle ustioni riportare durante la prova del fuoco contro Roberta Morise.

“Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria“, aveva annunciato Ilary Blasi dopo la prova. Le ustioni si sono rivelate più gravi del previsto e Patrizia Bonetti era tornata in Italia per sottoporsi a delle cure specifiche.





Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti mostra le ustioni a Marco Melandri

Nella diretta della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi aveva dato l’annuncio: “La scorsa puntata c’era un’altra naufraga che ha giocato la prova del fuoco, parlo di Patrizia Bonetti. È tornata in Italia, si sottoporrà ad alcune cure e noi le facciamo il nostro più grande in bocca al lupo. Noi Patrizia ti aspettiamo in studio quando vuoi”. Dopo l’addio all’Isola dei Famosi 2022 sono uscite molte indiscrezioni sulla naufraga e su una presunta denuncia presentata contro il reality show.

Una causa intentata e una richiesta di ben un milione di euro, aveva spiegato Alessandro Rosica. Dopo aver trascorso qualche giorno in Honduras, l’ex gieffina era pronta a rientrare in gioco ma il fidanzato “ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali” scriveva Rosica. Denuncia e risarcimento danni a parte, Patrizia Bonetti è arrivata per la prima volta nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 ed è stata accolta da un lungo applauso.

Patrizia Bonetti che si siede vicino a Marco Melandri…lui che le guarda le gambe..e le dice "adoro" 😂😂😂✈✈ #isola — Sere C. (@SereC10460894) May 2, 2022

“Sto bene mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era un’avventura che era da tempo che volevo fare. Ma gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti”, ha detto Patrizia Bonetti a Ilary Blasi. Dopo la breve intervista, l’ex naufraga si è accomodata accanto a Marco Melandri e spostando il vestito gli ha mostrato le ustioni sulle gambe.

