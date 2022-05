All’Isola dei famosi anche nella 13esima puntata è successo di tutto. Dagli scontri, come la lite tra Clemente Russo e Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis, all’eliminazione definitiva di Ilona Staller passando per le prove e le nomination. E a Ilary Blasi è scappata anche una gaffe parlando con la naufraga eliminata.

“Nulla ti scuregg…” al posto di “nulla ti scoraggia”, ha detto Ilary Blasi in diretta e, resasi conto dello scivolone, si è poi bloccata per le troppe risate (“Mi sento male!”). Ci ha pensato Nicola Savino a mandare avanti il programma. Ma c’è stato anche un infortunio ai danni di un naufrago dell’Isola dei Famosi.





Isola dei Famosi, infortunio per un naufrago

È successo tutto nel corso del gioco della pelota e infatti il naufrago non ha potuto prendere parte alla prova resistenza per contendersi poi il ruolo di leader. Ma si è scoperto solo nel momento in cui è stato chiamato per fare le nomination. Quando Blind si è alzato per raggiungere il confessionale ha cominciato a zoppicare e piuttosto dolorante ha raggiunto il tavolo per fare il suo nome.

“Che è successo?”, ha chiesto subito Nicola Savino. E Ilary Blasi: “Ma zoppica Blind?”. Vladimir Luxuria, invece, ha notato la fasciatura alla caviglia. “Che ti è successo Blind, perché zoppichi? Sei un po’ claudicante”. E il naufrago de L’Isola dei Famosi ha svelato: “E mi sono fatto male. Mi sono fatto malissimo sul gioco della pelota”. “Tutto ok, però?”, si è voluta sincerare la conduttrice.

E il cantante, visibilmente dolorante, ha spiegato che in realtà saranno necessari degli accertamenti medici: “Mi si è gonfiato il piede. Per ora, diciamo che per il momento sì, tutto ok. Però stasera facciamo degli accertamenti”. Spazio anche a una battuta con Vladimir Luxuria: “Te l’ha mozzicato Guendalina il piede?”. L’altro opinionista dell’Isola dei Famosi gli ha invece consigliato di mettere tanto ghiaccio.

