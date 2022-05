Momento toccante durante l’ultima puntata dell’isola dei Famosi, la tredicesima per l’esattezza. Non è riuscito a trattenere l’emozione uno dei naufraghi di questa edizione, Blind. Il giovane si è sfogato dopo un durissimo scontro con Nicolas Vaporidis. Il tutto è successo quando l’attore – parlando proprio di lui – ha detto: “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti“. È qui che il cantante è apparso visibilmente turbato.

“Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i” – ha risposto – “Nicolas sta muovendo i fili, non io“. A quel punto, una volta rientrati in Palapa, il giovane artista si è messo a piangere ed Ilary Blasi, dopo essersene accorta, ha chiesto un commento a caldo. A questo punto Blind decide di parlare una volta per tutte e dire la sua: “Sono arrivato ad un limite e non sopporto più certe parole. Ti dico la verità. La pazienza l’ho finita e certe parole mi fanno male, non sopporto più”.





Blind perde la pazienza all’Isola dei Famosi e scoppia a piangere

“Mi sono stufato di sentirmi dire ‘burattino’, ‘ragazzino’, ‘parla quando ci sta il padrone altrimenti sta zitto’,’coglione’.. Sono parole che mi hanno detto e non lo sopporto! Un po’ di rispetto. Pensa che bell’esempio che danno!”. Ilary Blasi, comprendendo il disagio del ragazzo, invita tutti gli altri partecipanti al reality show di moderare il linguaggio.

Poco dopo la padrona di casa ha tentato di tirare un po’ su il morale di Blind. La cosa che però ha fatto un po’ discutere gli utenti sui social, è il fatto che la Blasi non abbia indagato a fondo sul perché Nicolas Vaporidis abbia mosso tali accuse. “Ma tu ti senti un burattino? No? E allora questo è importante: quello che pensi tu, non quello che pensano gli altri”.

Blind: “io sto prendendo insulti dalle ultime settimane e mi sono anche rotto i c*****”



“Loro mi possono dire qualsiasi cosa… e io non posso parlà così? I termini li devono moderare loro. È lui (Nicolas) che muove i fili”



Nicolas che muove i fili? MA TU SEI FUORI #isola

E ancora Ilary: “Vai avanti per la tua strada e fai la tua Isola come meglio credi“. Come ha raccontato lo stesso Blind, la sua vita non è sempre stata rosa e fiori. Il giovane infatti ha un passato di povertà e tossicodipendenza. Di recente sua madre lo ha pure denunciato chiedendogli gli alimenti, ma lui essendo in Honduras non lo sa. Sarà un’altra bella batosta per lui, poco ma sicuro.

