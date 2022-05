Volano paroloni e si promettono guai fuori dal contesto dell’Isola dei Famosi. Parliamo di Clemente Russo, la moglie Laura e Nicolas Vaporidis, uno dei più odiati (senza dubbio) di questa edizione. Tutto inizia con un gioco, una sorta di rugby in acqua in cui Clemente Russo è stato accusato di aver alzato le mani contro una donna. Neanche il tempo di far partire questa accusa, che Laura Maddaloni fa partire una super polemica dicendo che Nicolas durante la prova della pelota honduregna sarebbe stato troppo violento con di lei. A quel punto poi, la naufraga tira tirato in ballo il suo avvocato e dei testimoni.

Laura Maddaloni ha detto a Ilary e a tutti in studio: “Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una donna? Se venuto testa a testa contro di me! Mo vado a parlà con l’avvocato e poi vedi. C’è stato proprio un testimone, cap e cap. Ah tu hai i testimoni che non è successo? Pure io ho i miei testimoni. Cosa ho detto Ilary? Nulla. Dopo parlerò con te. E preciso che invece mio marito non ha minacciato Nicolas, voleva fargli il C a parole non con le mani!”.





A questo punto, interpellato da Alvin, Nicolas ha attaccato Laura Maddaloni parlando di calunnie contro di lui: “Lei adesso sta sostenendo che io le ho messo le mani addosso! per fortuna ho tutti loro testimoni che non è successo. Per difendere il marito che mi ha minacciato sostiene che ho alzato le mani contro di lei”.

E ancora Nicolas contro Laura Maddaloni: “Io queste cose non le farei mai, non sono uno che fa questo. Sentirmelo dire da una donna, che io possa averla picchiata è una calunnia bella e buona. Guarda che c’erano tutti qui e nessuno ha visto che ho alzato le mani. Santo Dio ci sono le telecamere ovunque che riprendono tutto”.

Attaccata a Nicolas quasi tutto il tempo della prova e lui cercava di liberarsi… questo per la signora Maddaloni significa mettere le mani addosso



— Nicolas Vaporidis (@VaporidisFan) May 2, 2022

Tu stai dicendo delle cose orribili in questo momento“. Ma l’ultima parola doveva essere la sua, così Laura Maddaloni chiude dicendo: “Una calunnia dirti che mi hai messo le mani addosso? No, è la verità! Lo vedremo fidati“. In effetti, guardando le immagini, sembra chiaro che Laura Maddaloni abbia trattenuto Nicolas per tutto il tempo. Ma i filmati verranno di certo analizzati con precisione.

