Puntata al cardiopalma, quella del 2 maggio dell’Isola dei Famosi. Si tratta della 13esima, con sempre al timone la meravigliosa Ilary Blasi. I concorrenti sono ormai divisi in due fazioni precise: sei da una parte, sei dall’altra. Si tratta degli ex Cucaracha e gli ex Tiburon, con un’unica differenza: Alessandro Iannoni si è unito ai Cucaracha. Neanche a dirlo, la cosa non è piaciuta ai Tiburon che hanno iniziato ad accusare Alessandro di fare il doppio gioco. Messo alle strette il giovane ha deciso di non dormire neanche più con loro e ha portato la stuoia dal lato dei Cucaracha.

Poco dopo, l’immancabile commento dei coniugi Russo. Carmen Di Pietro l’ha vissuto come un affronto e ha dichiarato guerra ai Tiburon. Poi Clemente ha detto: “Mi sono venuti a provocare negli ultimi giorni”. Vladimir Luxuria, dallo studio de l’Isola dei Famosi lo ha subito zittito: “Ho una brutta notizia, Clemente. Tu non sei il portavoce del popolo italiano, non sai da casa la gente cosa pensa e non arrogarti il diritto di parlare per gli italiani. Magari possono pensarla diversamente”.





Isola dei Famosi 2022, ecco chi ha dovuto abbandonare il gioco

Poi i Tiburon hanno preso di mira anche Nicolas Vaporidis, dimenticando per qualche giorno i fratelli Tavassi. Anzi hanno provato a tirarli dalla loro parte dicendo loro che Nicolas ha parlato male di Guendalina. A seguire la padrona di casa de l’Isola dei Famosi ha letto il verdetto del televoto: Estefania è stata eliminata dalla Palapa, ma andrà su Playa Sgamada.

Poco dopo Beatriz è sbarcata all’Isola e passerà alcuni giorni con i concorrenti. E ha trovato Roger da solo, senza la sua nuova fidanzata! Al termine della puntata de l’Isola dei Famosi c’è stato un altro televoto per le tre di Playa Sgamada: la prima è tornata in Palapa, l’ultima è stata eliminata. Lory Del Santo è tornata in gioco, ma Ilona Staller è stata eliminata all’Isola 2022.

Attaccata a Nicolas quasi tutto il tempo della prova e lui cercava di liberarsi… questo per la signora Maddaloni significa mettere le mani addosso



FATE GIRARE QUESTO VIDEO PER FAVORE 🙏#isola pic.twitter.com/F4Q9gXcecy — Nicolas Vaporidis (@VaporidisFan) May 2, 2022

Uno choc per i tanti fan di Cicciolina. Ilary a questo punto nomina Carmen leader della puntata de l’Isola dei Famosi. La donna quindi ha mandato in nomination Clemente, insieme a Nicolas per la catena e al nome del gruppo. I nominati sono Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Clemente Russo. Non ci resta che attendere la prossima puntata per capire cosa succede.

