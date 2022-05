A poche ore dalla nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, Lory Del Santo ha ricevuto una grossa sorpresa davvero inaspettata. Nessuno si attendeva questo momento speciale, che è stato mostrato nel daytime di lunedì 3 maggio. Ma non è stato l’unico episodio accaduto in Honduras, infatti è stato osservato che Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi hanno iniziato ad andare molto d’accordo. E Clemente e Laura, come riportato da ‘Gossip e Tv’, hanno provato invano di far litigare Guendalina e Nicolas Vaporidis.

Parlando invece di Lory Del Santo, prima di raccontarvi cosa è successo poco fa, ha criticato Marco Senise nei giorni scorsi: “Oggi era tremendamente depresso con la faccia così, ho cercato di tirargli su il morale ma dice che qui nulla coglie il suo interesse. Non fa proprio nulla, perché i cocchi non li apre, tentativo di pesca inesistente, il fuoco non l’ha neanche mai guardato di striscio. Il punto è che tu secondo me sei troppo pessimista, e tiri dietro la sfortuna, fai un lancio e dici vabbè basta, i pescatori stanno anche sei ore per pescare”.





Isola dei Famosi, sorpresa per Lory Del Santo

Lory Del Santo, che si trova a Playa Sgamada, era in compagnia di altri naufraghi e vicino a lei c’era soprattutto Ilona Staller, con la quale ha avuto non poche difficoltà e battibecchi, quando ha visto arrivare una sorpresa speciale. Un momento davvero bellissimo per la showgirl, che non è stata in grado di trattenere il suo pianto. Infatti, le lacrime sono scese copiose sul suo viso e poi si è materializzato un meraviglioso abbraccio, che ha fatto sciogliere anche tutti i telespettatori.

Ebbene sì, a Playa Sgamada Lory Del Santo ha potuto incontrare il suo amato compagno Marco Cucolo. Ha potuto abbracciarlo e parlare con lui solamente per dieci minuti, ma è rimasta ugualmente soddisfatta. Ed emozionata, visto che si è messa subito a piangere. Il suo partner ha anche portato con sé una porzione di riso e il caffè. E subito dopo, nel classico confessionale de ‘L’Isola dei Famosi’, la donna ha espresso gratitudine per quel gesto e ha anche detto di aver provato emozioni quasi uniche.

Lory Del Santo ha commentato così quell’incontro spettacolare con il suo Marco: “Sono felice che lui era contento di vedermi. È stato il bacio più bello che gli ho dato da quando siamo arrivati sull’Isola, ho sentito da parte sua un entusiasmo. Ho rimesso a moto il treno”. E nella serata del 2 maggio vedremo se aggiungerà qualcosa durante la diretta con Ilary Blasi.

“Se ne va, si è capito”. Isola dei Famosi, la voce arriva dall’Italia: uno in meno in Honduras