“Se ne va, si è capito”. Isola dei Famosi, la voce arriva dall’Italia: uno in meno in Honduras

Poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi e resa dei conti per i naufraghi. Particolarmente atteso il confronto tra Beatriz Marino, ex (o così pare) di Roger Balduino e il concorrente brasiliano, che sull’isola ha iniziato una storia d’amore con Estefania Bernal. Estefania che, pochi giorni fa, era stata protagonista di un simpatico teatrino proprio con Roger al quale aveva chiesto la mano. “Roger, mi vuoi sposare? Vuoi restare tutta la vita con me?”, aveva detto la modella.



Il naufrago dell’Isola dei Famosi, stando al gioco, ha risposto: “E l’anello?”. Tra risate e baci, la Di Pietro ha commentato: “Un quadretto di perfezione”. Una storia che sembra andare a gonfie vele. Durante un confessionale, Estefania ha parlato del suo amore per Roger. “Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per lui aumenta sempre di più. Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui”.





Isola dei Famosi, Estafani eliminata secondo i sondaggi



Di loro due, del resto, si parla da prima dell’approdo all’Isola dei Famosi. Tra i due infatti c’è sempre stata attrazione. “Ho provato a scriverle un messaggio in spagnolo, se devo pensare ad una persona nell’altra isola, penso a Estefania Bernal – aveva ammesso Roger Balduino – Di lei mi piace il suo modo di essere, è sempre felice e sembra una persona vera. Mi piace”.



Parole alle quali la modella naufraga dell’Isola dei Famosi aveva risposto: “Lui è bello, è figo speriamo di avere del tempo per conoscerci meglio”. Un quadro perfetto che potrebbe incrinarsi. Non solo per l’arrivo di Beatriz Marino quando perché Estefania è a serio rischio eliminazione. Secondo i sondaggi i dubbi sarebbero molto pochi.



A quanto si apprende dagli ultimi dati infatti i telespettatori dell’Isola dei Famosi sembrerebbero essere intenzionati a salvare Carmen Di Pietro con oltre l’83% di preferenze. A seguire Blind con l’8.58 ed Estefania con l’8.40%, quindi a una ‘distanza’ molto breve tra di loro. Chi dei due, quindi, dovrà lasciare l’isola?

