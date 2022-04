“Devi andare via, subito”. Ilary Blasi, l’annuncio in diretta arriva all’Isola dei famosi

Puntata piena di emozioni quella dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 29 aprile. Alla conduzione Ilary Basi, in studio con lei i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, inviato in Honduras Alvin. Tanti i temi toccati durante il secondo appuntamento settimanale: dalla ribellione di Alessandro Iannoni nei confronti della mamma Carmen Di Pietro alla lite tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni passando per il confronto tra Licia Nunez e Blind, le nomination e l’eliminazione di un naufrago.

Si parte con il tema legato al rapporto tra mamma e figlio. Carmen Di Pietro è abbastanza protettiva nei confronti di Alessandro Iannoni che vuole la sua libertà e la sua indipendenza. Se da una parte c’è la showgirl vorrebbe tenerlo sempre accanto a sé, dall’altra invece c’è il giovane ragazzo che vorrebbe iniziare ad avere i suoi spazi. Carmen Di Pietro si lamenta: “Non mi dà un bacetto, mi evita”, delusa dal suo inaspettato cambiamento.





Isola dei Famosi, Marco Senise eliminato

Poi si passa alla lite tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni. L’ex gieffina viene accusata dalla moglie di Clemente Russo di non condividere i cocchi e le provviste che trova sulla spiaggia con gli altri mentre, dal canto suo, Guendalina Tavassi ritiene che tutti siano contro di lei a prescindere: “Questa è l’Isola contro Guendalina, io sono sola e sarò sola ma non mi interessa” afferma. “Io penso che tu sia prevenuta nei miei confronti, Laura” comincia Guendalina Tavassi. “Sapevo dove andavi a prendere i cocchi” ribatte Laura Maddaloni.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Honduras di Licia Nunez. Su Playa Palapa si accende il confronto tra lei e Blind. L’attrice lamenta: “Penso che lui all’inizio mi sembrava più un puro, poi ho visto anch’io il cambiamento, oggi dopo tre settimane anche lui ha capito che lo spirito dell’Isola è crearsi una strategia”. E lui ribatte: “Io non ho voglia di emergere con un gioco”. “Io sono me stesso e lo sono sempre stato” conclude.

Si arriva alle nomination e il naufrago che deve abbandonare la Palapa è proprio Licia Nunez che prima di salpare alla volta di Playa Sgamada dà il suo bacio di Giuda ad Alessandro Iannoni. Quindi l’attenzione passa ai tre naufraghi Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Senise: uno di loro deve lasciare il gioco: si tratta di Marco Senise che deve dire addio all’Isola dei Famosi: “È stata un’esperienza meravigliosa, ma ne approfitto per tornare a casa e riposare un po’” dice prima di salutare tutti.

