Pochi colpi di scena durante la dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2022, il programma condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’appuntamento si è aperto con la conferma dell’arrivo in Honduras di Beatriz. L’ex fidanzata di Roger Balduino sarà una nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2022, da lunedì prossimo e avrà l’occasione di chiarirsi con il modello brasiliano e l’attuale ‘fidanzata’, la modella Estefania.

“Non torneremo mai insieme“, ha detto Roger durante la diretta a proposito di Beatriz, mentre Estefania è finita in nomination insieme a Carmen di Pietro, che ha nuovamente litigato con il figlio Alessandro, e il cantante Blind.





Isola dei Famosi 2022, malore per Laura Maddaloni

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022 la naufraga Laura Maddaloni ha avuto un malore che ha preoccupato i fan. Durante una delle prove, quella dove 10 naufraghi sono rimasti in equilibrio su un’asse di 25 centimetri di larghezza, la moglie di Clemente Russo ha avuto un mancamento.

“Prima di andare avanti volevo fare una comunicazione. State vedendo Clemente che arriva adesso in Palapa, era con Laura Maddaloni che ha avuto un mancamento. Adesso sta bevendo dell’acqua e dopo tornerà. Però non preoccupatevi, il dottor Marco Scarcia ci ha comunicato che è tutto sotto controllo”. Laura Maddaloni non è riuscita a partecipare all’altra prova dell’Isola dei Famosi 2022, quella dell’apnea.

Carmen a occhi chiusi !! Salviamo la Queen💪🏼🔥 — Luigi003🏳️‍🌈 (@luigi003_) April 30, 2022

“Ilary come vedi manca una naufraga. – ha detto Alvin alla conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 – Questo perché purtroppo Laura non potrà fare questa prova sott’acqua, perché come ho detto poco fa non si è sentita bene. Ha avuto un piccolo malore. Adesso sta recuperando. Non è molto grave, ma abbiamo preferito farla riposare e farle evitare l’apnea così presto“.

“C’è un ragazzo con lei”. Jessica Selassié beccata insieme al protagonista del clamoroso gossip al GF Vip