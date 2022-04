“C’è un ragazzo con lei”. Jessica Selassié beccata insieme al protagonista del clamoroso gossip al GF Vip

Basta poco per riaccendere il gossip. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Jessica Selassié e Barù. La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 è infatti tornata a seguire sui social l’ex gieffino. Una mossa che ha fatto sognare i Jerù che sperano che finalmente tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Poco dopo, però, è arrivata la doccia fredda. Barù è stato avvistato a Milano con una sua ex, Victoria Cabello.

Ormai lo sanno tutti. Barù ha più volte negato che potesse nascere una storia con Jessica, nonostante dentro la Casa si fosse creato un certo feeling. Poi, da quando sono usciti dal reality, non si sono più incontrati. Altro dettaglio non certo trascurabile. Ora la storia si arricchisce di un nuovo particolare. Jessica è stata vista prendere un caffè a Roma con un altro ragazzo. Di chi si tratta? Beh, il suo nome non è nuovo, la sua identità è stata rivelata da poco.





Jessica Selassié con un ragazzo al tavolino di un bar. A fare la ‘paparazzata’ è stata un’utente che ha subito reso pubblico la notizia su twitter “Oggi ero a Roma e ho visto Jess con un bono”. Se inizialmente l’identità dell’uomo era sconosciuta, nelle ultime ore il tam tam tra i follower ha prodotto risultati. Il ragazzo con Jessica altri non sarebbe che Simone Bonaccorsi. Già, proprio lui, l’amico di Alex Belli.

Ricordate? Era stato proprio Simone Bonaccorsi a comparire in una serie di paparazzate con Delia Duran mentre Alex Belli era impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip. Foto che fecero scalpore. Poi si scoprì che in realtà era stato tutto orchestrato e quindi non c’era stata alcuna vendetta della modella venezuelana.

oggi ero a roma e ho visto jess con un bono#jeru #jessvip pic.twitter.com/xzC0fD1mSn — 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 (@heyiammeryy) April 27, 2022

Ma chi è Simone Bonaccorsi e cosa ci faceva con Jessica Selassié? Beh, Simone è un modello ed ex compagno di Chiara Esposito. Con quest’ultima ha partecipato a Temptation Island. Poi è arrivato lo ‘scandalo’ delle foto con Delia Duran. Ma lo stesso Alex Belli capì che non c’era malizia. Infatti lo stesso attore commentò: “Non cado in questa cosa perché, al di là delle immagini, so che c’è molta amicizia. C’era prima e c’è adesso”. E tra Simone e Jessica cosa c’è? Semplice amicizia o qualcosa di più? Beh, si saprà presto, il gossip corre veloce…

