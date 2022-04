In un momento in cui l’attenzione è concentrata su Lulù Selassié, anche la sorella Jessica Selassié torna a far parlare di sé. E sempre per questioni sentimentali. È infatti finita in questi giorni e in modo improvviso e inaspettato la storia d’amore iniziata al GF Vip 6 tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

La notizia ha ovviamente acceso i riflettori su questa coppia che sembrava più solida che mai, dopo le tante smentite sui pettegolezzi di crisi. Ma lunedì scorso, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il comunicato ufficiale dello sportivo. Da quel momento in poi, dopo lo sfogo della sorella di Jessica Selassié che ha tirato in mezzo la famiglia di lui, tanti hanno detto la loro su questa rottura.





Jessica Selassié e Barù, la mossa che riaccende le speranze dei fan

Non Jessica Selassié che, almeno per il momento, ha preferito rimanere in silenzio dopo questa notizia che ha sconvolto anche i fan del GF Vip 6. Anche lei aveva fatto sognare tutti con la sua amicizia speciale con Barù. Peccato che al contrario della sorella né dentro la Casa né fuori questo rapporto si sia mai evoluto. Anzi: lei aveva anche tolto il “segui” al profilo social del food blogger.

Il motivo? La princess era rimasta delusa dalle dichiarazioni rilasciate da Barù a Verissimo, che si era detto stanco delle continue domande su di lei e aveva ribadito di non avere intenzione di iniziare una storia con lei pur non escludendo un rapporto di amicizia. Ma ora le cose sono cambiate di nuovo. I fan dei cosiddetti Jerù l’hanno notato immediatamente: Jessica Selassié è tornata a seguire Barù su Instagram.

Una mossa, questa di Jessica Selassié, che non è di certo passata inosservata e che in un secondo ha riacceso le speranze di chi li vorrebbe insieme a tutti i costi e non ha mai smesso di fare il tifo per questa “coppia”. Potrebbero aver chiarito e fatto pace dopo quanto accaduto, ma c’è anche chi già sogna una svolta romantica. Non resta che aspettare.

