E si torna a parlare di Jessica Selassié. Di recente la vincitrice del GF Vip 6, che per settimane ha fatto sperare il pubblico in una storia d’amore con Barù, ha fatto chiarezza e spiegato perché ha defollowato il coinquilino di cui si era invaghita. Le parole di lui a Verissimo l’hanno fatto rimanere male.

“Perché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Non mi va di creare cose… perché non mi va”, ha detto Jessica Selassié in una recente diretta Instagram. “Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta. Io adoro i Jerù, sono super ironici e spero non vadano a chiudere l’hashtag perché sono molto divertenti. E ci tengo a precisare che io ho due fandom: #JessVip e #Jeru”.





Jessica Selassié, il bacio con l’ex GF Vip 6

Venerdì sera Jessica Selassié ha rivisto molti dei suoi compagni di avventura. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2022 hanno dato vita a una sorta di reunion a Milano a cui hanno partecipato Biagio D’Anelli, Clarissa Selassié, Alex Belli, Valeria Marini, Giacomo Urtis e anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, protagonisti della scorsa edizione del GF Vip.

A immortalare la festa del gruppo di ex Vipponi Biagio D’Anelli con una lunga serie di Storie Instagram: si riprende mentre ride e scherza con Clarissa e Alex Belli ma soprattutto con le sorelle Selassié con cui, come si nota nei video, c’è grande feeling. “Quanto mi vuoi bene da 1 a 10?”, chiede a Jessica Selassié e ottiene in tutta risposta un “11!”.

Ma la Storia “più interessante” è quella in cui durante un ballo tra Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli scatta un bacio sulla bocca. Anche questa scena è stata immortalata da lui tra le Storie e in pochi minuti è rimbalzata ovunque. Si stanno forse frequentando? O forse, ipotesi più probabile, era solo un gioco? Di certo con questa “mossa” hanno fatto parlare di loro.

