GF Vip 7, nuovo indizio, entra Aida Nizar? Come ormai ci ha abituato nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha rivelato un nuovo indizio stavolta su una concorrente donna. Il conduttore ha infatti dichiarato che i concorrenti della nuova edizione del reality saranno resi noti solo pochi giorni prima dell’inizio del programma. Data fissata per il 19 settembre inizialmente, anche se poi lo stesso Signorini ha scritto: “Forse si riparte il 12 settembre”.

In ogni caso fino ad ora sono stati svelati alcuni concorrenti tramite diversi indizi. Come Antonino Spinalbese o Elenoire Ferruzzi. Dubbi invece sulla partecipazione di Pamela Prati, mentre Chadia Rodriguez sembrerebbe destinata a dare forfait per altre e più allettanti proposte. Sicuro il costumista Giovanni Ciacci, nonostante qualcuno ne stia chiedendo l’esclusione addirittura con una petizione on line. E poi, ecco l’ultimo indizio.





Alfonso Signorini rivela il sesto indizio

Nella foto pubblicata da Alfonso Signorini con una story su Instagram vediamo un blocchetto e una penna e la dida recita: “SESTO INDIZIO. Un’altra concorrente distratta al GF Vip”. Ma di chi si tratta? Beh dovrebbe essere una giornalista o una reporter, insomma qualcuno abituato a prendere appunti come in un’intervista. Ma c’è anche chi sostiene che in realtà l’indizio si riferirebbe ad Aida Nizar, ex partecipante al GF Nip.

Aida Nizar, showgirl molto conosciuta in Spagna, compare infatti spesso in tv con una penna tra le mani. Chissà se può bastare questo dettaglio per avvalorare il suo ingresso al prossimo Grande Fratello Vip. Aida è nota per aver partecipato a diversi reality tra cui l’Isola dei Famosi spagnola da cui fu però eliminata. Ne seguì un duro scontro tra Aida e un esponente della tv spagnola per averla insultata. Ha poi partecipato al Gran Hermano dove ha mostrato ancora una volta il suo carattere sopra le righe.

Secondo le ultimissime pare siano destinati a varcare la porta rossa anche l’attrice Gegia e la cantante Wilma Goich. Poi Alfonso Signorini ha ottenuto il sì di Charlie Gnocchi, fratello di Gene, e di Patrizia De Blanck. Il primo, 59 anni, è uno speaker radiofonico, in passato ha fatto anche l’inviato a Striscia La Notizia. Anche per lui si tratterà della prima volta in un reality. Poi dentro anche la contessa, 82 primavere, reduce dall’esperienza al GF Vip nel 2020.

“Dentro a 76 e 82 anni”. GF Vip 7, le due concorrenti ‘mature’ hanno detto sì ad Alfonso Signorini