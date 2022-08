“Dentro a 76 e 82 anni”. GF Vip 7, le due concorrenti ‘mature’ hanno detto sì ad Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip 7, nuovi concorrenti confermati. Si sta formando pian piano il cast di vipponi che a settembre varcheranno la fatidica porta rossa per entrare nella Casa più spiata dagli italiani. Alfonso Signorini continua a lavorare con il suo staff nonostante diversi rifiuti come quelli di Diego Armando Maradona Jr, Gessica Notaro e proprio recentemente Chadia Rodriguez. Quest’ultima dopo l’iniziale sì sembra abbia ricevuto altre proposte di lavoro e ci avrebbe ripensato.

Nelle ultime settimane sono stati confermati diversi vipponi come Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Poi anche l’ex tronista Samantha Curcio ha ammesso di aver fatto il provino e sembra che sia andato bene. Ma ora ecco nuovi nomi per il reality di Alfonso Signorini. Si tratta di personaggi decisamente più maturi che andranno ad innalzare sensibilmente l’età media dei concorrenti.





GF Vip 7, quattro nomi nuovi per Alfonso Signorini

Alla prossima edizione del GF Vip 7 vedremo tanto per cominciare Gegia. 63 anni, attrice comica e conduttrice, ha già partecipato ad un reality, “Ritorno al presente”. Gegia uscì vincitrice da quella sfida, ma poi il programma è stato chiuso per bassi ascolti. Con lei entrerà nella Casa anche Wilma Goich, che di anni ne ha 76. Cantante, ex storica di Edoardo Vianello, per lei è la prima volta in un reality. Ha perso la figlia nel 2020 dopo una lunga malattia.

Ma non è tutto. Alfonso Signorini ha infatti ottenuto il sì anche di Charlie Gnocchi, fratello di Gene, e di Patrizia De Blanck. Il primo, 59 anni, è uno speaker radiofonico, in passato ha fatto anche l’inviato a Striscia La Notizia. Anche per lui si tratterà della prima volta in un reality. Poi dentro anche la contessa, 82 primavere, reduce dall’esperienza al GF Vip nel 2020.

Lei stessa poco tempo fa ha dichiarato: “Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando. Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico. Penso che insieme ci divertiremo molto. Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien”.

“Ci ha ripensato”. GF Vip 7, clamoroso dietrofront: la vippona manda tutto all’aria