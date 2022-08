“Ci ha ripensato”. GF Vip 7, clamoroso dietrofront: la vippona manda tutto all’aria

Chadia Rodriguez, dietrofront al GF Vip 7. Dopo aver accettato la proposta di Alfonso Signorini pare ci sia un clamoroso rifiuto da parte dell’ex giocatrice della Juventus oggi famosa trapper. Non è un periodo facile per il conduttore del reality che nelle ultime settimane ha dovuto incassare diversi no. Dopo quelli di Diego Armando Maradona Jr e Gessica Notaro, anche lo chef Simone Rugiati ha fatto sapere di non essere interessato.

Dopo la foto del cappello da cuoco e la dida che recitava “In arrivo gustosi pranzetti nella casa del GF Vip” era arrivato anche il nome dello chef. Si trattava di un’indiscrezione lanciata da una fanpage del reality. Ma il noto chef ha categoricamente smentito: “We sfigati, son settimane che mi scrive gente che dice che farò il GF. Siete davvero imbarazzanti e ridicoli”. Parole dure, forse pure troppo, da parte del cuoco, ma ora per Alfie arriva un’altra batosta.





Chadia Rodriguez, niente più GF Vip: i motivi del rifiuto

Chadia Rodriguez è stata data come concorrente ‘ufficiale’ del GF Vip 7 da diverso tempo. Ma adesso l’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, fa sapere: “Quello che sta succedendo avrebbe dell’incredibile, quasi senza precedenti. Chadia, è stata corteggiata a lungo da Alfonso, la cantante, avrebbe accettato seduta stante l’invito di Signorini, nel frattempo però, per lei sono arrivate proposte lavorative molto più grandi”.

Alessandro Rosica prosegue: “A questo punto, Chadia sarebbe certa di non voler andare più al GF vip, dando così un clamoroso due di picche ad Alfonso e autori. Ricordiamo che Alfonso, circa un mese fa, mise delle storie Instagram, dove confermava l’entrata di Chadia”.

Insomma, il cast del GF Vip 7 perde uno dei pezzi. Ma chi sono i vip sicuri di entrare nella Casa? Beh intanto Giovanni Ciacci, poi Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Tra i papabili ci sono i nomi di Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Brenda Asnicar.

