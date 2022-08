Samantha Curcio al Grande Fratello Vip 7. Mentre Alfonso Signorini continua a lanciare indizi sui prossimi concorrenti del reality, c’è chi dà l’annuncio senza troppi fronzoli. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne che con un post su Instagram ha fatto sapere di essere vicinissima alla partecipazione del prossimo GF Vip. Ma prima vale la pena soffermarsi su quanto avvenuto negli ultimi giorni attorno al noto show di Canale 5.

Intanto l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta del GF Vip 7. “Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mio stile” ha rivelato la giovane. Inoltre Alda D’Eusanio ha criticato la scelta di Giovanni Ciacci come concorrente: ““Dal punto di vista televisivo trovo sia stata una scelta di puro cinismo, sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa. Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in tv, visto che era in parte sparito. Non mi piace che si metta la medaglietta del sieropositivo”.





Samantha Curcio, provini ok, ma…

Samantha Curcio ha risposto ad alcune domande dei fan sulle story di Instagram. Tra queste c’è chi le ha chiesto: “Grande Fratello Vip, hai fatto i provini? Com’è andata?”. La risposta dell’ex tronista è tutta un programma. Per prima cosa conferma di aver svolto i provini, poi spiega: “Dipende dai punti di vista… Da un punto di vista umano credo bene. Alfonso era commosso e si è fatto un sacco di risate…”.

Ma Samantha Curcio non rinuncia all’ironia neppure in questo caso e così subito aggiunge: “Per lo share credo male. Non sono una che fa gossip. Non vado a letto con persone delle quali non mi interessa per finire sulle copertine. Preferisco farmi ‘na briscola con mia nonna”. In effetti la 30enne originaria di Sapri ha un legame speciale con la nonna che è molto presente sui suoi profili social.

Dunque Samantha Curcio al Grande Fratello Vip 7? Presto per dirlo, i provini ci sono stati, ma toccherà ad Alfonso Signorini e i suoi stabilire l’ingresso o meno dell’ex tronista. Dunque restiamo in attesa del prossimo indizio che magari indicherà proprio la presenza di Samantha nel prossimo GF Vip. Intanto uno degli ultimi vipponi ad essere stato annunciato è lo chef Simone Rugiati, mentre Adriana Volpe, dopo aver perso il ruolo di opinionista, ha rifiutato di partecipare come concorrente.

