“Ho detto no”. Signorini ci ha provato ma gli è andata malissimo: un altro rifiuto pesante per il GF Vip 7

Giulia Lisioli, ex di Blanco, dice no all’Isola e al GF Vip. Non tutti se la sentono di partecipare ai reality e sebbene ci siano tanti vip o ex vip che si autocandidano c’è anche chi dice no. Lo hanno ribadito recentemente Diego Armando Maradona Junior e Gessica Notaro, i cui nomi erano stati entrambi avvicinati al Grande Fratello Vip 7. E adesso anche l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, dichiara di aver rifiutato le offerte che le sono arrivate.

Subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood col singolo “Brividi” il cantante Blanco ha baciato proprio lei: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo – aveva detto Blanco in una intervista – È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”. In realtà la storia con Giulia Lisioli è poi naufragata.





Giulia Lisioli e la fine della storia con Blanco

Oggi Blanco sta con Martina Valdes, ma la relazione con Giulia Lisioli è durata anni. Quando per la prima volta è apparso il video in cui il cantante baciava la sua nuova fidanzata Giulia ammise: “Ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto”.

Intervistata dal tiktoker MagnetFalco, Giulia Lisioli ha affermato di aver ricevuto l’offerta di partecipare sia all’Isola dei Famosi che al prossimo Grande Fratello Vip. Ma ha rifiutato. “Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mio stile”. Ovviamente ha anche parlato del suo legame con Blanco, che resta nonostante la fine della loro storia.

Oltre tutto Giulia ha anche ispirato diverse canzoni di Blanco e oggi lei dice: “Siamo cresciuti insieme, ho fatto una piccola parte del suo percorso, mi emozionano e ogni tanto mi capita anche di ascoltarle. Non mi danno fastidio”. Dopo la sofferenza per la fine della relazione Giulia aveva pensato di chiudere i suoi profili social, ma adesso ci ha ripensato: “Sono contenta di essermi rialzata come volevo. Ora sono abbastanza in pace con me stessa”.

