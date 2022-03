“Altro amore”. Blanco, ecco chi è la sua nuova fidanzata: ballerina tutto fisico e bellezza

Alla ribalta appena 19enne. Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è esploso come fenomeno di massa proprio quest’anno vincendo in coppia con Mahmood il festival di Sanremo. Con il brano “Brividi” hanno convinto tutti, pubblico e critica. Ed è esplosa la Blanco-mania. Ma lui, che il primo pezzo l’ha scritto quando aveva 14 anni, si era già costruito il suo pubblico di riferimento grazie a un talento purissimo e alla passione per la musica.

Passione trasmessagli dal papà, nato a Roma ma bresciano d’adozione, che lo ha ‘educato’ con Lucio Dalla, Battisti e Pino Daniele. Tra gli strumenti ha iniziato suonando la tromba nella banda di Bedizzole, paesino a due passi dal suo, Calvagese della Riviera. Poi è passato a chitarra e pianoforte. Il successo è stato tutto o quasi ‘fatto in casa’. Ha preso le basi musicali da Youtube e poi ha iniziato a caricare i primi singoli su Spotify. A quel punto è arrivata la Ecletic Musi con la quale è iniziata una più che fruttuosa collaborazione.

Al suo fianco il produttore Michelangelo Zocca, che forse avete sentito nominare all’inizio di “Finché non mi seppelliscono”. “Blanchito Babe, Michelangelo” canta Blanco che con la sua voce regala emozioni super e fa vibrare le corde dell’anima. Ma, oltre alla musica, chi è davvero Riccardo? È lo ‘scotto’ che si paga quando sfondi davvero. Non potreste godervi le sue canzoni senza sapere con chi esce sto ragazzo? Sì, evidentemente, ma la curiosità alla fine prende il sopravvento…





I riflettori di Sanremo hanno subito beccato una ragazza di nome Giulia al suo fianco. Ma proprio pochi giorni dopo durante un’intervista radio a RTL 102,5 Blanco se n’è uscito con una frase un po’ così. “Alti e bassi”. E infatti nelle ultime ore è spuntata fuori un’altra donna al suo fianco. La foto ‘rubata’ che ha fatto il giro del web ha creato subito il tam tam: “Sta baciando un’altra”. Ma chi è questa ragazza?

Chi è la nuova fiamma di Blanco

Si chiama Martina Valdes, di lei non si sa molto. Almeno secondo quanto riporta DonnaGlamour sarebbe proprio lei la donna che Blanco ha baciato in un locale. Addio dunque a Giulia Lisioli? Sembrerebbe proprio di sì. Anche se gli ormoni a quell’età, e non solo a quell’età, vanno forte e mica è semplice contenerli. In ogni caso alcune informazioni su Martina: lavora come ballerina al Mamacita Club di Milano dopo aver studiato all’Art Movement Studio. Ha diversi tatuaggi, ama condividere video dei suoi balli sui social, le piace viaggiare