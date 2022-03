Incredibile, ma vero. Il cantante italiano, uno dei più in vista in questi ultimi mesi, è stato beccato in un locale mentre era intento a baciare una ragazza. Fino a qui direte: cosa ci potrebbe essere di male? Il problema è che lui si pensava fosse ancora fidanzato e colei che ha baciato non è la ragazza che tutti conoscevano. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. E ora i suoi ammiratori aspettano con ansia che lui possa dare qualche spiegazione su questo fatto.

Come detto, il giovane artista era legato sentimentalmente da almeno due anni ad una ragazza di nome Giulia, che non è famosa né nel mondo musicale e né in quello dello spettacolo in generale. Si era vociferato in queste ultime settimane che qualcosa non stesse andando proprio alla grande tra i due e questa immagine eloquente sembra aver messo una pietra definitiva sulla loro storia d’amore. E ora partirà sicuramente il toto-nomi anche per scoprire chi sia questa misteriosa giovane che si è scambiata un bacio con lui.

Vi diamo qualche indizio per farvi capire di chi stiamo parlando. Il cantante in questione è molto giovane ed è reduce da un successo straordinario, che lo ha definitivamente lanciato nel mondo dei grandi della musica. E tra poco più di due mesi sarà anche protagonista di un’altra importantissima manifestazione musicale, che gli permetterà di sfidare tanti colleghi di tutta l’Europa. Probabilmente ci siete già arrivati, ma andiamo a vedere insieme chi è questo artista che avrebbe troncato con la sua fidanzata.





Stiamo parlando del vincitore di Sanremo 2022, Blanco, che insieme a Mahmood ha trionfato nella kermesse musicale più importante d’Italia con la canzone ‘Brividi’ e che molto presto sarà di scena all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà in Italia. Blanco sembra che stesse attraversando un momento non certamente positivo con la sua partner Giulia, ma nessuno poteva nemmeno immaginarsi il fatto che potesse essere beccato già con un’altra. E invece pare proprio che ora sia libero e già interessato ad un’altra.

Blanco, 19 anni, è nato a Brescia ed è diventato famoso per il suo brano musicale ‘Mi fai impazzire’ nel 2021. Poi ha anche pubblicato il suo album ‘Blu celeste’, che ha ottenuto il triplo platino. La canzone ‘Brividi’ confezionata con Mahmood ha collezionato oltre 3,3 milioni di stream in 24 ore e ha raggiunto la prima posizione in classifica italiana dopo tre giorni di tracciamento.