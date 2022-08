Grande novità in arrivo per il GF Vip 7. I prossimi concorrenti, salvo colpi di scena, dovrebbero arrivare da un altro reality che è stato molto seguito in passato, ovvero Temptation Island. Purtroppo quest’anno la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non è andata in onda per la delusione del pubblico, ma ex protagonisti della stessa potrebbero ritornare in auge molto presto e scatenare dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, questi sono due pezzi grossi di Temptation.

Non stiamo parlando ovviamente di comunicazioni ufficiali da parte di Alfonso Signorini, il quale ha precisato nei giorni scorsi che tenterà di far rimanere segreto il cast fino alla fine. Finora infatti si sa solamente che parteciperà Giovanni Ciacci, che si soffermerà sulla sieropositività. Ma al GF Vip 7 i nuovi concorrenti arriverebbero da Temptation Island. Due volti che il pubblico ha già conosciuto molto bene. Uno dei due tra l’altro sembrava essere in lizza anche per l’approdo a Uomini e Donne.





GF Vip 7, i nuovi concorrenti arriverebbero da Temptation Island

Un doppio grande colpo avrebbe in serbo Signorini, che potrebbe stupire tutti portando al GF Vip 7 due nuovi concorrenti provenienti dal reality show Temptation Island. A svelare tutto in anticipo è stato l’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, il quale ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha fatto nomi e cognomi dei possibili vipponi. Si tratta nello specifico di un uomo e di una donna, pronti a costruire un percorso che farebbe discutere moltissimo i telespettatori.

Questo quanto scritto da Alessandro Rosica sui social, in riferimento all’approdo di ex Temptation al GF Vip 7: “Valeria Liberati e Luciano Punzo, ex Temptation Island, probabilissimi concorrenti Grande Fratello Vip. News Alessandro Rosica”. Sia Valeria che Luciano hanno ricevuto dei giudizi contrastanti nel corso della loro avventura nel programma di Bisciglia. C’è chi li ha amati, ma c’è anche chi non ha sopportato le loro personalità. E nella Casa più spiata d’Italia dovranno convincere anche i più scettici.

Valeria Liberati ha preso parte all’edizione 2020 di Temptation Island con il fidanzato Ciavy. Classe 1993, ha già una figlia e sarebbe ancora innamorata follemente del suo partner. Il nome di Luciano Punzo è stato fatto perché avrebbe avuto chance anche come tronista di UeD. Lui è stato Mister Italia nel 2017 e a Temptation Island 2021 ha perso la testa per Manuela Carriero, diventata poi la sua fidanzata.

