Ex naufraga, l’indiscrezione corre veloce. Sarebbe stata la figlia a lanciare per prima l’ipotesi e presto fatto, i fan non hanno fatto altro che attendere una conferma ufficiale. Prima le parole di Giulia Salemi, poi l’indiscrezione diffusa sul sito di Davide Maggio. Ecco la notizia completa.

Fariba Tehrani concorrente GF Vip? Ormai i fan non stanno più nella pelle. “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“.





Fariba Tehrani concorrente GF Vip? L’indiscrezione

Le parole di Giula Salemi hanno decisamente acceso le speranze di vedere Fariba Tehrani tra i concorrenti della prossima edizione del GF Vip. E non sarebbe stata solo la figlia a parlarne, ma anche il genero Pierpaolo Pretelli. (Fariba Tehrani, ansia tra i fan della mamma di Giulia Salemi: “In ospedale”).

“Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso. QUindi saremo con lei e poi sono convinto che potrebbe piacere tantissimo“, le parole di Petrelli che hanno ulteriormente incrementato le aspettative di molti.

Oltre all’indiscrezione riportata sul sito di Davide Maggio, anche Dagospia avrebbe parlato di Fariba Terhani come concorrente del GF Vip: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà“.

Manuel Bortuzzo, vacanza in due lontano da occhi indiscreti e paparazzi