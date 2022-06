“È in ospedale”. Ansia tra i fan di Giulia Salemi, problemi di salute per la mamma Fariba

Quando arrivò a L’Isola dei Famosi mise subito in chiaro le cose: “Non voglio essere conosciuta come la mamma di Giulia Salemi ma come Fariba Tehrani”. La sua esperienza in Honduras nonostante le mille difficoltà che l’isola pone ai concorrenti, lei ha superato la prova e con il suo umorismo ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Da allora però Fariba non ha messo piede in nessun’altro show televisivo se non nel 2021 per andare a salutare sua figlia che partecipava come concorrente.

Fariba Tehrani in ospedale

Fuori dai radar televisivi Fariba mentre sua figlia Giulia è la star dei social e del piccolo schermo: amata e seguitissima da tutti. Insieme a lei, la sua anima gemella Pierpaolo Pretelli. Il loro amore è nato davanti le telecamere della casa più spiata d’Italia e da allora i due non riescono a fare a meno l’uno dell’altra.

Una favola, quella di Giulia Salemi, che però è stata scossa da un avvenimento tanto inatteso quanto allarmante. Infatti nelle scorse ore sua madre è stata infatti ricoverata in ospedale. A svelarlo con un post sui social è stata proprio l’ex volto di Master Chef. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Fariba in quanto non è stato svelato ancora alcun dettaglio sul suo malore. Tuttavia, per rincuorare i fan, sembrerebbe che la sua situazione non sia grave.

