Solo qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli aveva fatto preoccupare i fan. Prima di Pasqua la sua fidanzata Giulia Salemi aveva infatti parlato di un malessere che l’aveva costretto a rinunciare agli impegni e di controlli medici da fare il prima possibile dopo aver rimandato troppo a lungo.

“Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non di immaginava neanche lui di arrivare a stare così male. Tante good energy per Pier”, aveva concluso l’ex gieffina invitando tutti alla prevenzione. Ma come sta adesso Pierpaolo Pretelli? Stavolta a rispondere a questa domanda è stato lui in persona.





Pierpaolo Pretelli, la bomba di gossip

In treno ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan su Instagram e per la prima ha anche rotto il silenzio sui suoi problemi di salute. “Come sto? Direi benone. Cervicalgia che non mi lascia stare. Accumulo tanto stress e tensione. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert dal corpo”, ha fato sapere Pierpaolo Pretelli.

Ma ora è il settimanale Chi a parlare di lui e per tutt’altra ragione. Roba di gossip: il fidanzato di Giulia Salemi, con la quale tuttora fa coppia, era in libera uscita ed è stato pizzicato da Chi Magazine in discoteca. Senza di lei ma vicino a una mora misteriosa che si sarebbe rivelata poi essere una delle sue ex fidanzate, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Su Chi si legge che ha trascorso gran parte della serata con un’ex. Pierpaolo Pretelli ha passato “tutta la notte a chiacchierare” con una “mora misteriosa”. “Secondo le nostre fonti – ha continuato il magazine – la ragazza risulta semplicemente essere un’ex del gieffino con il quale è rimasta in buoni, anzi ottimi, rapporti”. Potrebbe quindi essere solo un’amica ormai.

