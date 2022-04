Poco più di un anno fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi iniziavano una relazione fuori dalla Casa del GF Vip 5. Relazione che ad oggi procede a gonfie vele. La coppia al momento si divide tra Roma e Milano ma ha intenzioni serie e fa progetti a lungo termine, come quelli di sposarsi e mettere su famiglia.

Sui social i cosiddetti Prelemi sono amatissimi ma è proprio su Instagram che nelle ultime ore è arrivata una notizia poco felice: in una Storia Giulia Salemi ha fatto sapere che il suo Pierpaolo Pretelli ha alcuni problemi di salute. L’ex Velino di Striscia la notizia si è sentito male all’improvviso e ha dovuto disdire tutti gli impegni a Roma.





Pierpaolo Pretelli, problemi di salute: come sta

Giulia Salemi ha raccontato che Pierpaolo Pretelli stava andando a Roma quando ha avuto una sorta di mancamento e un giramento di testa accompagnato da nausea. L’ha subito soccorso e ora si trovano entrambi a Piacenza con la famiglia di lei. A breve, ha aggiunto, si sottoporrà ad una risonanza per capire meglio le sue condizioni di salute che ultimamente ha un po’ trascurato.

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo – ha scritto la ex gieffina – Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea (Non è la prima volta ultimamente). È sceso a Rogoredo e lo sono andata a prendere… adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol”.

Grazie per tutto l’affetto siete meravigliosi. Oggi è andata così, giornata molto dolente. Ora pronto a vedere la mia Salemina nazionale #bigshow #prelemi — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) April 15, 2022

“Questo per dirvi non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male. Tante good energy per Pier!”, ha concluso aggiornando i fan sulle condizioni del suo Pierpaolo Pretelli. Che è poi intervenuto su Twitter.

