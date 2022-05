“Un’esperienza incredibile”. Giulia Salemi non sta nella pelle. E annuncia un’altra grande novità

Giulia Salemi, nuova avventura per lei. Sì, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli proprio non vuole fermarsi e nelle ultime ore ha annunciato un’altra grande novità. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha riscosso sempre più successo nell’ultimo periodo e adesso sta proseguendo nella sua strada, collezionando momenti davvero indimenticabili anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo. Ora è tornata attiva sui social network e ha comunicato a tutti cosa è successo stavolta.

Oltre a questa nuova avventura, Giulia Salemi ha annunciato la creazione di un suo brand personale, che si chiama Goldsand, che permetterà ai suoi fan di acquistare costumi, felpe, cappelli, t-shirt e calze. A svelare tutti i dettagli è stato anche il sito 361 Magazine, che ha riportato le parole dell’ex gieffina: “Scopri il mio nuovo mondo. Fatemi sapere quali sono i vostri pezzi preferiti”. Infatti, sul sito ufficiale di Goldsand è inoltre stato aggiunto che “Goldsand è online. Bikini modello New Coco stampa animalier”.





Giulia Salemi, nuova avventura in Marocco

In attesa della nuova collezione di gioielli e anche di costumi, Giulia Salemi ha annunciato una nuova avventura straordinaria: “Sono qui con per un’esperienza incredibile. Wow, mi sembra di stare in un film. Ma la bellezza di tutti i loro dettagli? Le porte ricamate, i mosaici, tutto”. E lei ha poi mostrato delle foto inequivocabili che hanno fatto riferimento a questa sua nuova esperienza, che sicuramente non dimenticherà mai. Andiamo vedere insieme dove si è recata e per quale motivo.

Giulia Salemi si è recata a Marrakech, in Marocco, per un’avventura con l’azienda Ysl Beauty. E ha aggiunto, dopo aver postato diverse foto dal territorio africano: “A Marrakech con Yslbeauty ✨ Alla scoperta del Giardino di Ourika, un posto fantastico pieno di incredibili profumi e fiori che Ysl usa per le loro fragranze”. E sicuramente nelle prossime ore fornirà ancora maggiori particolari su ciò che sta facendo in queste ore all’estero. Una cosa è certa: per lei arrivano solamente bellissime notizie.

Quasi due mesi fa Pierpaolo Pretelli ha dedicato queste parole a Giulia in occasione del compleanno: “Meravigliosa creatura. Anima pura e rara. Con la tua energia e allegria hai conquistato il cuore di tanti, in particolar modo il mio. Questo mini video raconta la nostra vita quotidiana, sorrisi, unione , complicità , semplicemente racchiude la parola Amore”.

“Il mio nuovo mondo”. Giulia Salemi, grande novità. E la mostra subito a tutti