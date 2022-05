Giulia Salemi, nuovo progetto per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. A mostrare la grande novità ci ha pensato direttamente lei con alcuni post pubblicati su Instagram. Per lei si tratta di un grandissimo obiettivo raggiunto, non a caso ha parlato di un sogno che inseguiva praticamente da una vita. Adesso ci è finalmente riuscita e può esultare. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha fatto vedere proprio tutto e siamo certi che tutti i fan abbiano apprezzato moltissimo questa notizia boom.

Ma in attesa di dirvi tutto su Giulia Salemi e il nuovo progetto, nei giorni scorsi su TikTok, i suoi fan hanno sostenuto che Giulia Salemi sia la sorella di Kim Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice, attrice, modella statunitense e protagonista del reality show Al passo con i Kardashian. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta anche attraverso i social media, attirando centinaia di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram ed è tra le prime dieci celebrità più seguite su Instagram. Ma non ci sono prove.





Giulia Salemi, nuovo progetto: lanciato il suo brand

Giulia Salemi ha dato vita ad un nuovo progetto interessantissimo, che sicuramente riscuoterà il successo sperato. Ha cercato a lungo di giungere a questo traguardo e ora ce l’ha fatta. Aveva già parlato di grandi novità alcuni giorni fa, dicendo: “Dopo un anno che sono la loro ambassador sono super contenta di coronare il mio sogno perchè ho disegnato una linea tutta mia, pensata per tutte quante voi, si chiamerà “My lucky collection” e uscirà tra una settimana”. E poche ore fa ha scritto altro.

Giulia Salemi ha annunciato la creazione di un suo brand personale, che si chiama Goldsand, che permetterà ai suoi fan di acquistare costumi, felpe, cappelli, t-shirt e calze. A svelare tutti i dettagli è stato anche il sito 361 Magazine, che ha riportato le parole dell’ex gieffina: “Scopri il mio nuovo mondo. Fatemi sapere quali sono i vostri pezzi preferiti”. Infatti, sul sito ufficiale di Goldsand è inoltre stato aggiunto che “Goldsand è online. Bikini modello New Coco stampa animalier”. E sono apparse diverse foto di Giulia che sponsorizza i prodotti.

Recentemente di Giulia Salemi ha parlato Manila Nazzaro: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che ‘il tempo è galantuomo’ e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro”.

