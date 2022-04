Le scorie del ‘GF Vip 6’ sembrano non finire mai. Nelle ultime ore Manila Nazzaro si è resa protagonista di un gesto, che ha scatenato una vera e propria bufera sui social network. Ad essere stata coinvolta un’ex protagonista nella Casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi. Non sappiamo se giungeranno risposte da parte della fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ma sta di fatto che è stato raggiunto un punto di alta tensione. Mai come quest’anno il reality show sta continuando ancora a far parlare di sé.

Soffermandoci su Manila Nazzaro, è stata contagiata dal coronavirus qualche giorno fa e Lorenzo Amoruso ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute: “Allora buon pomeriggio a tutti. Piccolo aggiornamento sulle condizioni della famiglia. Manila ha un leggero raffreddore, qualche dolorino vario ma tutto sommato abbastanza bene, io ho fatto un altro tampone stamattina, sono negativo fortunatamente. Le cose procedono abbastanza bene. Vi ringraziamo inevitabilmente per i tanti messaggi di supporto e di aiuto”.





Manila Nazzaro contro Giulia Salemi sui social

A tornare nuovamente alla ribalta è stato qualcosa che ha proferito Giulia Salemi ai tempi del ‘Grande Fratello Vip’. E Manila Nazzaro ha quindi deciso di replicare solo ora, avendo letto solamente nelle scorse ore qualcosa che non le ha fatto piacere: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che ‘il tempo è galantuomo’ e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi”.

A far imbestialire Manila Nazzaro queste affermazioni di Giulia Salemi: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip, ma in un altro programma. Onestamente ho fatto due GF Vip perché è una mano dall’alto per tutti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”. E Manila ha aggiunto: “Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”.

Infine, Manila Nazzaro ha postato su Twitter: “Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto, sempre, anche a distanza di tempo. ‘Il tempo è galantuomo’ e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggete con attenzione GRAZIE e qui mi fermo BUONA VITA A TUTTI”.

