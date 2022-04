Non arrivano notizie grandiose su Manila Nazzaro. Purtroppo non è infatti in perfette condizioni di salute e a svelare tutto quello che sta passando in queste ore è stato il compagno Lorenzo Amoruso, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. I fan stavano chiedendo da tempo spiegazioni sull’assenza prolungata dell’ex concorrente del ‘GF Vip 6’ e ora si è potuto comprendere tutto. L’ex calciatore infatti è stato molto diretto e trasparente e non ha nascosto praticamente nulla.

Recentemente Manila Nazzaro ha voluto dire la sua su Jessica Selassié e Barù: “Ci sentiamo ancora io e Jessica, non spessissimo ma ci sentiamo. Non lo so se ha ancora il pallino per Barù, spero di no. I Jerù non sono mai esistiti, non è mai esistita la coppia. A me Barù sta super simpatico, il rapporto tra me e lui è molto easy e lui è davvero simpatico. Un bellissimo acquisto del GF Vip. Infatti, è sempre stato rispettoso e disponibile, molto generoso. Al di là del pensiero di ciascuno, avevo già detto che i Jerù non esistono”.





Manila Nazzaro ha il Covid: le parole di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro avrebbe dovuto cominciare i suoi incontri con i fan nella giornata del 20 aprile per la firma del suo libro ‘Cintura rosa di sopravvivenza’. Ma è stata colpita dal coronavirus e il primo annuncio è stato fatto martedì scorso. Ora, a distanza di pochi giorni dalla positività al Covid, ha deciso di parlare Lorenzo Amoruso, che si è sostituito alla sua compagna per fare un importante aggiornamento sul suo stato fisico. Andiamo a vedere cosa ha rivelato nel filmato postato su Instagram.

Queste le parole di Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: “Allora buon pomeriggio a tutti. Piccolo aggiornamento sulle condizioni della famiglia. Manila ha un leggero raffreddore, qualche dolorino vario ma tutto sommato abbastanza bene, io ho fatto un altro tampone stamattina, sono negativo fortunatamente. Le cose procedono abbastanza bene. Vi ringraziamo inevitabilmente per i tanti messaggi di supporto e di aiuto che ci state mandando. Appena Manila starà meglio chiaramente farà qualche storia, farà qualche cosa anche perché aveva da lavorare un bel po’ e quindi ha dovuto rimandare il tutto”.

Manila Nazzaro tempo fa aveva invece respinto le voci negative su Lorenzo Amoruso: “Leggo articoli su me e Lorenzo Amoruso secondo cui ci saremmo separati… poi li leggi ed è il nulla cosmico. Direi basta articoli acchiappa click!”. Insomma, da una frase male interpretata è scattato un allarme del tutto infondato. E infatti lui le sta dimostrando molto affetto in questi giorni.

