Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati lontani per mesi. Lei era al GF Vip 6, e ci è rimasta quasi fino alla fine, lui a casa ma sempre collegato con la diretta h24. Durante il reality di Canale 5 l’ex calciatore ha supportato la sua compagna in ogni modo. Si è anche sottoposto a quarantena volontaria pur di riabbracciarla nella Casa.

C’è stato un momento però in cui sembrava ci fosse maretta tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sempre durante il GF Vip 6. Alcune dichiarazioni di lui e poi un suo strano silenzio hanno portato a pensare a una crisi di coppia. Crisi (lo abbiamo raccontato qui) che nelle ultime settimane è tornata di prepotenza sulle pagine della cronaca rosa.





Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso separati? La verità

I fan hanno presto notato che dopo il GF Vip 6 le foto e le Storie Instagram di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso insieme si sono diradate quasi a sparire completamente. Poi, e questa è stata la goccia, l’ex calciatore ha risposto alle domande dei follower e ammesso: “No, non sto con Manila adesso perché abbiamo impegni di lavoro diversi…”.

Una frase che è stata subito interpretata in questo senso: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono separati, anche se lui aveva sottolineato come fossero gli impegni di lavoro a tenerli lontani per forza di cose. Dopo giorni “di fuoco”, in cui tutti non fanno che chiedersi cosa sia successo a questa coppia, è l’ex Miss Italia a mettere un punto sulla questione.

Infine.. leggo di “articoli” su me e Lorenzo secondo cui ci saremmo separati… poi li leggi ed è il nulla cosmico. Direi basta articoli acchiappa click!!! #anchemeno 😏 — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) April 5, 2022

Manila Nazzaro ha deciso di fare chiarezza attraverso Twitter: “Leggo articoli su me e Lorenzo Amoruso secondo cui ci saremmo separati… poi li leggi ed è il nulla cosmico. Direi basta articoli acchiappa click!”. Insomma, da una frase male interpretata è scattato un allarme del tutto infondato. Tanto più che tra le ultime Storie di Instagram di entrambi, dove sono sì, sono separati per lavoro, spiccano delle dediche romantiche.

