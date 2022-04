Manila Nazzaro, domanda pungente a Lorenzo Amoruso. Tutto è cominciato come un ‘gioco’ di domande e risposte tra Lorenzo e i follower su Instagram. Tra le più numerose curiosità da colmare, non potevano mancare anche quelle dirette all’ex gieffina che nelle ultime settimane di reality show ha certamente diviso l’opinione pubblica. Ecco cosa è successo durante il ‘quiz’ social.

Prima di entrare nel vivo della questione, di recente è stata Manila Nazzaro ad ver raccontato davanti alle telecamere di Verissimo un momento di vita e di coppia difficile, a causa della perdita di un figlio: “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza, può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”.





Alti e bassi nella coppia ma anche momenti la cui forza è stata quella di trovarsi uniti e complici. Tantr dunque le domande poste a Lorenzo su Instagram a cui non ha di certo fatto mancare le risposte. Occhi attenti tra i fan hanno notato che i due al momento non sono poi così tanto vicini. Il motivo presto svelato dal diretto interessato.

“No, non sto con Manila adesso perchè abbiamo impegni di lavoro diversi…”, ha ammeso Lorenzo senza difficoltà alcuna. Poi non poteva mancare anche un commento su Miriana Trevisan, con cui la compagna ha particolarmente legato nella casa del GF Vip.

“A me piace molto l’amicizia che si è creata con Manila, ma non conoscendola di persona non posso sbilanciarmi più di tanto nel dare giudizi…”. Lorenzo dunque sembra approvare questa amicizia, e sono già in molti a chiedersi quando i due riusciranno a conoscersi di persona.

