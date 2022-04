Lunedì 4 aprile, torna l’appuntamento con la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, il Il reality show ambientato in Honduras condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Durante il quinto appuntamento ci sarà la prima eliminazione di questa edizione.

Il televoto decreterà chi tra i nominati, cioè Blind e Roberta, Lory e Marco e Jeremias e Gustavo Rodriguez, dovrà lasciare il gioco. Anche l’attore Nicolas Vaporidis, però, è a rischio, perché si è rivolto a Vladimir Luxuria al maschile, facendo storcere il naso all’opinionista e al pubblico e quindi questo potrebbe essere un punto a suo sfavore.





Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro furiosa per il cocco

Grande fermento e curiosità dopo l’ingresso – tanto atteso – della coppia formata da Guendalina e Edoardo Tavassi, arrivati in Honduras nella scorsa puntata. Lunedì, invece, dovrebbe essere il girono dell’ingresso dei Cugini di Campagna. Ovviamente gli animi dei naufraghi iniziano a traballare. La stanchezza e la fame si fanno sentire e quando di mezzo ci sono caratteri forti il mix è davvero esplosivo.

Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un nuovo contro tra alcuni naufraghi e Carmen Di Pietro, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Un paio di giorni fa alcuni concorrenti si erano sfogati e avevano accusato la naufraga di aver rubato alcuni pezzi di cocco, oggi invece la situazione si è capovolta.

“Stamattina sono spariti due pezzi. Erano là sopra, chi li ha presi?”, ha accusato Carmen Di Pietro. A rassicurarla ci ha pensato il figlio Alessandro: “Non ma è colpa tua, ma, non ti preoccupare. È colpa tua perché ne hai preso due, uno per me e uno per te”.

“Io non sono una ladra, non lo sono stata fuori dall’Isola e nemmeno qui. Forse si lamentano perché ne ho preso due pezzi per me e per Alessandro. È vero che mi alzo per prima e lo prendo per entrambi”, ha spiegato la naufraga facendo riferimento alle accuse che nei giorni scorsi le erano state mosse solo un paio di giorni fa.

Con fare indispettito e furioso si è rivolta anche a Blint: “Qui il problema nasce perché prendo la mia fetta. Ma che c***o te frega a te se prendo la fetta per prima. Sei stato tu a prendere la fetta e non lo volevo dire”. La discussione è poi proseguita con Jeremias Rodriguez e Laura Maddaloni e gli animi si sono scaldati non poco.

“Non ti vogliamo, te lo dico”. Isola dei Famosi, tutto comincia da Jeremias. Che decide di parlare