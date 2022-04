“Cosa mi ha fatto Caterina Balivo”. Manila Nazzaro vuota il sacco: “Perché ce l’ha con me”

Manila Nazzaro a cuore aperto. Ospite insieme con Miriana Trevisan dell’ultima puntata di Verissimo l’ex gieffina e compagna di Lorenzo Amoruso ha affrontato, tra gli altri, il tema della gelosia. O meglio. La bionda conduttrice di Foggia, eletta miss Italia nel ’99, ha avuto modo nel salotto di Silvia Toffanin di parlare di tante cose. L’amicizia nata proprio con l’ex Non è la Rai nella Casa più spiata dagli italiani, ad esempio.

Ma, come lei stessa ha affermato, non è che si può essere amiche di tutte. Soprattutto nel mondo dello spettacolo dove, a favor di telecamera o di obiettivo, sono tutti e tutte sorridenti. Dietro le quinte… beh, lì, esattamente come ognuno di noi fa, per dire, nella comodità di casa propria, fa un po’ quello che vuole. E allora ecco che l’argomento dell’antipatia tira in ballo una vecchia conoscenza di Manila. Parliamo di Caterina Balivo con la quale non c’è mai stato un rapporto ‘amichevole’.





La ruggine, secondo il racconto di Manila Nazzaro, parte da lontano, esattamente 23 anni fa: “Con Caterina Balivo ho fatto Miss Italia e lei è arrivata terza. Tutto è nato perché sembra che lei dica che io una volta non l’ho salutata. Onestamente può succedere, soprattutto dopo l’elezione di Miss Italia visto che sei frastornata. In qualche maniera lei non è stata amichevole nei miei confronti. Anche quando parlavamo non ci parlavamo, quando ci guardavamo non ci guardavamo. Non c’è empatia tra me e lei, da sempre. C’è indifferenza. Nel nostro ambiente non si può essere amici di tutti. Beata la sincerità, questa è la verità”.

Manila Nazzaro, effettivamente, non ha mai nascosto i dissapori con Caterina Balivo. Ma a Verissimo è andata oltre. Confermando quello che ha detto nella clip di presentazione del GF Vip, ovvero che tra le persone che non voleva nel reality c’era proprio la Balivo: “Sì ,ho detto che non la vorrei trovare nel reality. Ma la cosa è reciproca”. Già tempo fa nel corso di un’intervista aveva affermato: “Io e Caterina Balivo abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi”.

“Con lei – le parole di Manila a Verissimo – non ho mai legato in 22 anni. Ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Inoltre non è bello che lei dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ senza nemmeno fare il mio nome. Ha poi detto ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. L’ha detto più volte e io non ho mai replicato”. Insomma, se con Miriana Trevisan è nata una bella amicizia con Caterina Balivo la distanza appare abissale. E i motivi ora sono più chiari che mai.

Dulcis in fundo Manila Nazzaro precisa: “Anche che lei non mi ha mai voluto nelle trasmissioni che ha condotto. Infatti gli unici show in cui non sono mai stata invitata sono proprio i suoi. Mi chiedo il perché… Mi hanno detto che mi considera antipatica perché sostiene che dietro le quinte di ‘Porta a Porta’ non la salutai. Figuratevi che nemmeno me lo ricordo”.

