Manuel Bortuzzo in vacanza lontano da occhi indiscreti e tanto relax dopo mesi di telecamere h24 al GF Vip 6 e soprattutto gossip e paparazzi sempre all’erta per storia d’amore con Lulù Selassié, terminata poco dopo la fine del reality di Alfonso Signorini.

Lo sportivo si è sicuramente imposto come uno degli indiscussi protagonisti del GF vip 6, anche grazie alla relazione con la princess, iniziata tra mille alti e bassi nella Casa e proseguita ma non per molto fuori, nella vita vera. È finita poco dopo e lui è stato accusato di aver strumentalizzato la sua storia con Lulù per visibilità e business.





Manuel Bortuzzo vacanza lontano da tutti: con chi è partito

Tantissime indiscrezioni, accuse, smentite e foto rubate dopo, il clamore mediatico su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié prosegue tutt’oggi e ora, in questa calda estate 2022, il nuotatore si è concesso una vacanza che lo terrà sicuramente lontano dal chiacchiericcio che l’ha travolto dopo la rottura con Lulù.

Come Ilary Blasi, anche Manuel Bortuzzo è volato in Sud Africa. Un viaggio che non esita a immortalare su Instagram, tra foto e video di safari e immagini di natura incontaminata. “Il Paradiso é un posto non troppo lontano”, la didascalia di uno dei post condivisi con i suoi tanti follower.

Non è partito da solo: Manuel Bortuzzo si sta godendo questi giorni di vacanza con il suo grande amico Alex Castelluccio, che appare in una foto social scattata durante il safari. Probabilmente questa meta è stata scelta per tenersi al riparo da fonti di tensione. Ma anche con lo scopo di tornare nel pieno delle forze per coronare il sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi, come spiega Thepipolgossip.

