“Chi ti credi di essere?”. Manuel Bortuzzo, figuraccia con l’ex GF Vip. Ed è sotto gli occhi di tutti

Manuel Bortuzzo blocca GFVip. Nuova polemica intorno all’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, come spesso ‘denunciato’ sui social, avrebbe il vizio di bloccare le persone su Instagram. Solo ieri (21 luglio) il nuotatore costretto in una carrozzina a causa di una sparatoria avvenuta nel 2019 nel quartiere Axa di Roma, è finito al centro della bufera per aver bloccato l’account VenetoAccessibility.

Il caso è scoppiato quando la fondatrice della pagina Chiara Maniero, un’ex giocatrice di Beachvolley purtroppo da un anno anche lei è costretta su una sedia a rotelle, ha chiesto perché l’ex GF Vip si trovasse sotto al palco del concerto di Ultimo, cosa vietata agli altri disabili a causa dei piani di sicurezza.





Manuel Bortuzzo blocca ex concorrente del GF Vip

Manuel Bortuzzo blocca GFVip – Dopo la richiesta, la pagina VenetoAccessibility è stata bloccata da Manuel Bortuzzo e l’ex GF Vip è finito nella bufera: “He già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia?”, ha scritto Chiara Maniero sulla sua pagina.

Ora l’accusa arriva da una ex concorrente del Grande Fratello Vip, Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha commentato la notizia sul comportamento tenuto da Bortuzzo dopo la richiesta della pagina creata dall’ex giocatrice di beach volley Chiara Maniero e poco dopo ha trovato il suo account bloccato. Ovviamente la cosa è passata inosservata e l’ex GF Vip ha commentato pubblicamente il suo comportamento.

“Orgogliosamente bloccata da questo signore. – ha detto Veronica Satti – Ma chi si crede di essere. Hai fatto il Gf (parlo per me che mai me la sono tirata, anzi stica..i, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”.

“Che figura di me***”. Il brutto gesto di Manuel Bortuzzo, la ragazza disabile lo smaschera