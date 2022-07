“Che figura di me***”. Il brutto gesto di Manuel Bortuzzo, la ragazza disabile lo smaschera

Bufera su Manuel Bortuzzo, blocca una pagina sulla disabilità. La denuncia è di Chiara Maniero, un’ex giocatrice di Beachvolley purtroppo da un anno anche lei è costretta su una sedia a rotelle dopo esserle stato diagnosticato uno schiacciamento alla colonna spinale e lo stato di paraplegia. La ragazza è anche la fondatrice della pagina Instagram VenetoAccessibility, pagina bloccata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella sua pagina Chiara Maniero mappa bar, locali e ristoranti veneti dal punto di vista della loro accessibilità per persone disabili: “Mi piace parlare di cibo e segnalare dove le persone in carrozzina possono pranzare senza problemi vari”, le sue parole in una intervista lasciata lo scorso anno a Volleynews.it.





Questa volta l’ex giocatrice ha parlato del concerto di Ultimo, l’ennesimo appuntamento in cui le persone disabili sono relegate in punti lontanissimi dal palco per questioni di sicurezza. Proprio al concerto del cantante romano era presente Manuel Bortuzzo, ma lui si trovava in una zona molto privilegiata, ovvero sotto al palco e proprio per questo motivo Chiara ha voluto parlare con il diretto interessato, ritrovandosi però bloccata. A questo punto la giovane ha deciso di rendere pubblica la cosa con un lungo sfogo.

Bufera su Manuel Bortuzzo – “He già bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco, vorrei sapere… il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo ? #sottoilpalcoancheio p.s. grazie di avermi bloccato, bella figura di m… coda di paglia? Nei concerti i disabili vengono costretti a stare in aree predisposte distantissimi dal palco e non vedono quasi nulla, il signor Manuel perché è famoso, invece era sotto palco andando contro tutte le famose norme di sicurezza, ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare, mi ha bloccato”.

Bufera su Manuel Bortuzzo dopo lo sfogo di Chiara Maniero, che nel suo post ha proseguito: “Ma c’è ancora chi lo difende poverino. Ma ci rendiamo conto che c’è chi paga un biglietto per vedere niente?? E se un disabile si presenta in zona gold viene mandato via? La gente parla parla ma non sa assolutamente nulla di quello che succede dietro, ci sono petizioni, all’arena di Verona pure delle denunce per valere i diritti di noi disabili perché se può lui, devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco!”.

