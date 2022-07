“Visto cosa ha fatto?”. Bufera su Manuel Bortuzzo: Lulù Selassié pubblica foto sexy, lui reagisce così

Foto intime di Lulù, la reazione di Manuel Bortuzzo. In queste ore l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato alcuni scatti in intimo, scatenando una marea di commenti e complimenti, tra questi anche quello di Barù, anche lui ex concorrente del GF Vip 6.

“Just chilling with my dawg” ha scritto l’ex concorrente del GF Vip che tradotto in italiano significa “Mi sto solo divertendo con il mio amichetto” accompagnando il testo con un’emoticon che ride. Lulù ha risposto “yooo amore, I miss you”, ma il commento del nipote di Costantino della Gherardesca non è piaciuto a tutti.





“Ma che schifo di commento è”, “Ma esagera..dai Scherzi a parte.. su una ragazza che ha la. Metà dei suoi anni.. Stona un pò” sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto alla frase di Barù. Dopo la polemica sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, tra l’altro cotta di Jessica Selassié, si è subito innescata quella su Manuel Bortuzzo.

Secondo gli utenti di Twitter, infatti, dopo che Lulù ha postato queste foto il nuotatore avrebbe bloccato le fanpage di coppia togliendo anche tutti i tag alle fotografie che li ritraggono insieme. "Pensa di fare un dispetto a qualcuno andando ora luglio 2022 a togliere una foto di natale solo perché si intravedeva lei in mezzo a trenta persone?", è uno dei commenti di una utente. E ancora, sempre secondo quanto riportano gli attenti utenti del web, pare che Manuel abbia anche cancellato tutti i commenti della ex fidanzata.

"Poco dopo la pubblicazione delle foto – si legge sul Vicolo delle news – i fan di Lulù, assai attenti, hanno colto l'immediata reazione del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Quest'ultimo non solo non ha messo like alle sexy foto della principessa ma ha ulteriormente eliminato foto dove c'era lei dal suo profilo. Inoltre ha cancellato anche i suoi commenti sotto alcuni post del suo profilo IG ed ha tolto il tag alle pagine di coppia. Ciò nonostante continua a seguire la ex fidanzata su Instagram, forse per evitare ulteriori polemiche."

