“Corpo pazzesco”. Lulù Selassié si spoglia e grande sorpresa per tutti: “Sopra e sotto, super”

Lulù Selassié si spoglia. L’ex gieffina non perde occasione per continuare ad accogliere i complimenti di molti ma non senza finire nel caos. Infatti alla luce del post condiviso sui social, la foto va incontro al commento di Barù. Scambio di battute su Instagram, che non potavano che incuriosire i fan.

Lulù Selassié si spoglia. Una foto per alzare le temperature e attirare non solo i commenti dei fan. La foto ha attirato l’attenzione di Barù che con la principessa etiope ha condiviso la sesta edizione del GF Vip. E l’ironia del nipote di Costantino Della Gherardesca è nota già a tutti. Ecco le sue parole.





Lulù Selassié si spoglia. Il commento di Barù sotto gli occhi di tutti

Lulù Selassiè in posa sul letto, cane e perizoma da urlo. E Barù non poteva che aggiungersi al coro di chi ha commentato lo scatto deciamente bollente dopo la didascalia della principessa “I’m every photographer’s dream”. Le parole di Barù non si sono lasciate attendere: “Just chilling with my dawg”, ovvero “Mi sto soltanto rilassando con il mio amico”. (Lulù Selassié, i social non perdonano: “Avete visto cosa ha fatto?”).

Da quel commento, scambio di battute sotto gli occhi dei numerosi fan: “Yoooo amore. I miss u!”, la risposta di Lulù. Ma la battuta di Barù non sembra essere piaciuta a tutti. Alcuni hanno fatto notare quanto potesse essere fuori luogo e volgare. Barù, inoltre, come tutti sanno avrebbe potuto iniziare una relazione con la sorella di Lulù Selassié, ma nulla alla fine è decollato.

“Una bella amicizia, punto”, sono state le parole di Barù non appena intervistato in più occasioni a proposito di una relazione con la vincitrice del GF Vip 6. Insomma, l’ex gieffino in ogni caso non ha interrotto i contatti con i compagni di gioco, e ogni occasione è quella giusta per lasciare anche solo un commento ironico, anche se non tutti comprendono la qualità dello chef di sdrammatizzare ogni situazione.

“È un grande dolore”. Roberta Capua si commuove in diretta. Gianluca Semprini interviene