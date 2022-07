“Avete visto cosa ha fatto?”. Lulù Selassié, i social non perdonano: la principessa senza pace

Lulù Selassié accusata di copiare la sorella Jessica. Succede anche questo nell’immaginifico mondo dei social dove ognuno è libero di dire la sua praticamente su tutto. Anche su questioni particolarmente delicate come il revenge porn, che è un crimine, lo ricordiamo. Cosa è successo? Beh, recentemente Lulù ha condiviso su Instagram una diretta con tre avvocati per parlare di una triste vicenda che l’ha riguardata.

Lulù Selassié ha raccontato di essere stata vittima di uno stalker che era in possesso di suoi video e foto compromettenti. E l’ha costretta a fare cose che lei non voleva. Purtroppo la princess non si è decisa a denunciare subito l’accaduto e così la vicenda si è trasformata in un dramma che tuttora la perseguita. Ha deciso così di parlarne in un video per dare un sostegno e dei consigli utili a chi dovesse trovarsi in una situazione simile. Adesso, tuttavia, c’è chi le ha rivolto un’accusa piuttosto singolare.





Lulù copia Jessica? Interviene la mamma Adalgisa

Dopo la pubblicazione del video su Instagram Lulù Selassié è stata accusata di copiare la sorella Jessica. Qualche tempo fa anche lei aveva fatto un video con gli avvocati per parlare di hater, fake news e insulti social. Già prima che finisse la diretta Lulù aveva chiarito: “Tante persone hanno detto che io copiavo Jessica per fare la diretta con voi. Ma loro non sanno che voi ci seguite, voi siete i nostri lawyers (avvocati)”.

Le polemiche sono proseguite e alla fine sulla vicenda è intervenuta anche la mamma Adalgisa che ha scritto: “Questo è per tutte le persone chiuse di mente che dicevano Lulú copia Jessica. Ragazzi, sono sorelle e l’amore tra sorelle e indissolubile nessuno potrà mai dividerle anzi sono le proprie migliori amiche perché non c’è consiglio migliore che può darti una sorella”. Nel post c’è una foto di Lulù e Jessica che si baciano mostrando il loro solido legame.

Copiare spudoratamente la sorella invece di fare una strada sua, le viene sempre bene.

Creare qualcosa da sola no eh? magari cantare come diceva? #jessyselassie https://t.co/LnRqIov60a — Vera PrimaVera (@VeraPrimavera7) July 13, 2022

Nonostante qualche discussione al Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e la sorella Jessica c’è un ottimo rapporto, come confermato anche dalla mamma Adalgisa. L’accusa a Lucrezia di copiare la sorella maggiore sembra davvero ingiusta. In ogni caso nessuna polemica potrà sminuire il valore dell’ultimo video della princess che dà consigli pratici, con l’aiuto di tre legali, su un fenomeno purtroppo diffuso come il revenge porn.

