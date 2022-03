Momenti ancora di tensione al ‘GF Vip’ tra Barù e Jessica Selassié. I due concorrenti hanno vissuto alti e bassi nel reality show di Alfonso Signorini, infatti a volte sono sembrati in procinto quasi di diventare una coppia e in altri casi è parso che lui non fosse minimamente interessato alla principessa etiope. E ora un nuovo capitolo sull’infinito rapporto tra i due gieffini. Parole molto dure quelle della princess, che ha avvertito il nipote di Costantino della Gherardesca in maniera netta.

Intanto, su Twitter un utente, evidentemente suo grande fan, ha cinguettato: “Per sbaglio ho aperto la tv. Era sul 55. Ma chi sono quelli nella casa di Soleil Sorge?”. E lei ha ritwittato subito il messaggio, scrivendo “best tweet of the day”. Inoltre ha subito cominciato a seguire Barù su Instagram che, dal canto suo, come Sophie nomina molto spesso la sua ex coinquilina. Insomma, la sua mancanza nella Casa si sente eccome. Ma andiamo a vedere adesso cosa è successo tra i due vipponi.

In particolare, Jessica Selassié si è subito infastidita dopo aver saputo che Barù ha parlato di lei durante un dialogo con Delia Duran. Infatti, il sito ‘BlogTivvù’ ha riportato queste sue parole: “Ho saputo di ieri che mi hai tirato in ballo. Nella conversazione con Delia che ti ha detto che ti ha nominato. E tu hai chiesto: ‘Perché non hai nominato Jessica?”. E lui ha detto: “No, non l’ho detto. Guarda, lascia stare. Lascia stare la conversazione, non hanno senso. Non lo so… Ho detto questo? Non lo so. Non ho la più pallida idea, ci sta”.





Poi Barù ha voluto precisare ancora: “Non è che ho detto: ‘Non devi nominare Jessica’… Ho detto… Boh. Io ti ho usato come esempio. Era una curiosità. Non ti può nominare. Non ho detto nominala o dovevi nominare lei. Tu non fai parte della mia alleanza, esatto”. Prima di concludere questo confronto sicuramente non piacevole tra i due, Jessica Selassié è sembrata ancora più nervosa e ha chiosato mettendo in guardia il compagno di avventura, che ha dovuto incassare queste parole.

Questa la chiosa finale di Jessica Selassié a Barù: “Vabbè, hai ragione, perché io non faccio parte della tua alleanza. Sono nemica. Ma me ne ricorderò. Non mi posso fidare di te”. Dichiarazioni quasi di guerra che preannunciano possibile conseguenze. Non resta che capire cosa succederà nella prossima puntata del ‘GF Vip’, la penultima prima della finalissima.