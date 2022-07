Il dolore in diretta per Roberta Capua, durante il suo solito show sulla Rai. Ad Estate in diretta in effetti si toccano i temi più discostanti, dalla cronaca più nera, ai talk più leggeri. Stavolta però si parlava di una tragedia, quella che ha capito la comunità di San Severo. Qui un ragazzo di soli diciassette anni è stato accoltellato da un coetaneo di quindici anni per motivi sentimentali, a dir poco futili. A questo punto, la conduttrice veramente provata ha detto: “Sono momenti di dolore, momenti di tristezza e anche momenti di rabbia.

Perché non si può morire così a diciassette anni”. Poco dopo si è aggiunto anche Gianluca Semprini che ha ricordato come soli pochi giorni fa a Napoli si sia verificata un’altra violenza tra minori sempre per motivi amorosi. Il dolore in diretta per Roberta Capua che racconta un’Italia martoriata da episodi di violenza. Non a caso poco dopo, sempre la padrona di casa ha parlato dell’aggressione ad una collega Rai e di un ragazzo sparito nel nulla mentre era partito per fare il cammino di Santiago.

“Sta destando molta preoccupazione la scomparsa di questo ragazzo”, ha confessato molto provata la Capua. Poi sono stati invitati i parenti in collegamento. Di Adriano Pacifico pare non ci siano più notizie da otto giorni e anche l’ultima telefonata con la madre ha avuto dei tratti particolari. Poco dopo, si è passati ad un altro protagonista di questa estate: il caldo torrido.

I due conduttori hanno parlato con degli esperti del grande caldo che sta attanagliando parte dell’Italia. C’è da dire che situazione da oggi sarà da bollino rosso per circa nove città. Problemi anche in Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo stanno vivendo delle giornate complicate tra incendi, siccità e temperature record.

Poco dopo si è trovato il modo di parlare anche di Francesco Totti e Ilary Blasi, con un amico comune presente in studio. Un ricordo speciale anche per Paolo Borsellino, a trent’anni dalla tragica scomparsa, con un collegamento effettuato direttamente da via d’Amelio a Palermo. Una puntata a dir poco pregna.

