“È stata aggredita”. Choc in diretta, la denuncia di Roberta Capua: cosa è successo

Una giornalista della Rai è stata aggredita. A renderlo noto sono i conduttori di Estate in diretta Gianluca Semprini e Roberta Capua. Durante il solito giro di notizie di cronaca, si è parlato ampiamente della terribile vicenda di Anzio. Qualcuno avrà infatti sentito parlare dell’omicidio del pugile Leonardo Muratovic, ucciso durante una rissa. La situazione ha poi avuto un seguito visto che, pare, il padre avrebbe accoltellato due buttafuori.

A raccontare cosa è successo è proprio Roberta Capua che dopo aver dato la linea all’inviata presente sul posto, ha raccontato il terribile gesto: “Ad accrescere la tensione ad Anzio ieri la madre del pugile ha aggredito la collega Valeria Riccione del giornale Rai a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. Una giornalista della Rai è stata aggredita e cosa sia successo, ancora nessuno lo sa con certezza, emergeranno senza dubbio altre informazioni a riguardo. “Ancora una giornalista aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro”.





Una giornalista della Rai è stata aggredita, sul racconto di Roberta Capua

E ancora: “Questa volta è successo a una collega del Giornale Radio Rai, Valeria Riccioni, aggredita davanti al commissariato di Anzio”. Lo scrivono, in una nota, il Cdr del Giornale Radio e l’esecutivo Usigrai. “Insulti, spintoni, urla solo per aver cercato di fare il proprio dovere.

Il Cdr insieme all’Usigrai oltre a denunciare l’accaduto tornano a chiedere condizioni di sicurezza per i cronisti che ogni giorno informano il pubblico garantendo con il loro lavoro diritto dei cittadini ad essere informati”. Dopo la vicenda di Anzio, ad Estate in diretta, si è parlato dell’omicidio di Serena Mollicone di cui si erano occupati anche venerdì.

Consuelo e Gaia, sorella e cugina di Serena e Maria figlia di Santino Tuzi hanno parlato di quanto accaduto venerdì in tribunale, ospiti a “Estate in diretta”.https://t.co/koayOdxJo7 pic.twitter.com/4L7vd5xFe2 — Cassino Notizie (@cassinonotizie) July 18, 2022

Era attesa la sentenza che però è arrivata al termine della puntata. Come qualcuno saprà, la sentenza ha visto assolti tutti gli imputati, con grande sgomento e delusione dei familiari di Serena. Proprio ad Estate in diretta, tra gli ospiti, erano presenti la sorella e la cugina della ragazza. “È arrivata la sentenza con tanta polemica e tanta rabbia”, ha detto Semprini. E come dargli torto.

