Roberta Capua: età, altezza, peso, marito, figlio e cugina famosa. È stata una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo ma negli ultimi anni Roberta Capua ha preferito concentrarsi sulla sua vita da mamma. L’ex Miss Italia però non ha chiuso le porte al mondo dello spettacolo e dopo la gravidanza è tornata su Rai Premium, dove ha condotto “Brava!”, un talk show tutto al femminile, ha recitato in un film, ha vinto la prima edizione di Celebrety MasterChef Italia e nel 2018 ha affiancato Gianluca Mech in ”Belli dentro e fuori”.

Eletta Miss Italia 1986 e classificatasi seconda al concorso internazionale Miss Universo 1987, ha avviato una carriera da modella e indossatrice. Dagli anni Novanta ha intrapreso la carriera televisiva debuttando dapprima in piccoli ruoli sulle emittenti Fininvest, poi passando a Telemontecarlo e infine raggiungendo la notorietà grazie ai contenitori mattutini Rai, In famiglia e Unomattina. Dal 2004 è tornata in Mediaset, lavorando per due edizioni a Buona domenica e conducendo programmi come Tutti pazzi per i reality e la prima serata di Sei un mito. Roberta Capua è la vincitrice della 1ª edizione del famoso programma culinario Celebrity MasterChef Italia del 2017.





Roberta Capua: età, altezza, peso, marito, figlio e cugina famosa

Dopo l’esperienza a Buona Domenica le viene affidato un nuovo programma su Canale 5, Sei un mito. Ritorna in televisione il 24 luglio 2013, ospite di Alfonso Signorini nel programma Studio 5, dove spiega di aver scelto di allontanarsi dal mondo della tv per restare accanto alla sua famiglia, in particolare al figlio nato nel 2008. Nel febbraio e nel giugno del 2016 torna in televisione prendendo parte come concorrente per beneficenza a tre puntate del game show Caduta libera, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Nel 2017 partecipa come concorrente alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia e vince la competizione superando in finale il cantante Nesli. Nel 2021 torna in Rai 1, insieme a Gianluca Semprini, con la conduzione di Estate in diretta. Nel 2022, è conduttrice del Prima Festival, programma dedicato alle curiosità sul Festival di Sanremo, insieme a Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal e a giugno torna alla conduzione di Estate in diretta.

Nel maggio 2011 ha sposato Stefano Cassoli, imprenditore bolognese, dal quale ha avuto un figlio nel 2008, di nome Leonardo; vive con la famiglia a Bologna. È cugina della virologa Ilaria Capua e figlia di Marisa Jossa, che vinse il titolo di Miss Italia nel 1959. Dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al noto nuotatore Massimiliano Rosolino. Roberta Capua è nata a Napoli il 5 dicembre 1968; è alta 1,80 chili e pesa 68 chili.

