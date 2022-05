La suocera di Roberta Capua, di questo parla l’ultima intervista della conduttrice. La donna si è lasciata andare senza filtri al settimanale Di Più. Un racconto intimo, personalissimo, che parla dei suoi rapporti più stretti: la sua famiglia. E non ha usato troppi giri di parole, Roberta Capua per raccontare quello che doveva. Un peso sullo stomaco che si teneva da probabilmente troppo tempo.

L’oggetto del contendere è il rapporto tra la suocera di Roberta Capua (qui la sua disavventura a Sanremo) e la sua famiglia. Ed è proprio la brava conduttrice ad ammettere che tra loro due le cose non vanno per niente bene. Una figura che contrasta (e non poco da quello che racconta) con la sua tranquillità familiare. A parlarne, in generale, è stato anche Papa Francesco, che ultimamente ha sottolineato con i fedeli come le suocere vanno amate per quello che sono e che non sono certo il diavolo.





La suocera di Roberta Capua: “Dovrebbe tenere a freno la lingua”

Di certo quello della suocera di Roberta Capua è solo un esempio: il mondo è pieno di frizioni tra figure come le loro. Forse è addirittura nella natura della famiglia stessa. A riguardo il Santo Padre aveva però invitato le suocere a migliorare il proprio carattere e a tenere un poco a freno la lingua. A questo riguardo Roberta Capua afferma: “L’esperienza mi insegna che ha ragione il Papa”.

E ancora: “Molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua. Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporti, distenderli, ma non sempre ci si riesce”. Ma non è l’unica cosa che dichiara: “Il rapporto tra me e mia suocera? La situazione nella mia famiglia è delicatissima. Si imputa spesso il cattivo rapporto tra suocera e nuora alla gelosia che una madre ha per un figlio”.

Auguri a te che sei mamma, ma anche a chi desidera esserlo, a chi lotta per esserlo, a chi non è riuscita ad esserlo e a chi invece ha deciso di non esserlo… 🌸#FestaDellaMamma #Auguri #RobertaCapua @altrogiornorai1 @serenabortone @RaiUno @RaiPlay pic.twitter.com/as9D83IOhZ — Roberta Capua (@Roberta_Capua_) May 8, 2022

“Io ho un unico figlio maschio e non escludo in futuro di essere gelosa. Ma una cosa è certa: terrò la lingua a freno, l’esperienza insegna quello che vuoi essere e anche quello che non vuoi essere”, dice Roberta Capua. Chissà se dopo questa confessione le due troveranno un punto di incontro o se invece la verità non farà altro che esagerare una situazione già complessa.

