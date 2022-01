“È positiva”. Incubo Covid a Sanremo: Amadeus trema dopo l’ultima notizia

Situazione tutta in divenire per Sanremo 2022. Per Amadeus questi sono giorni molto delicati, infatti il coronavirus rischia seriamente di creare non pochi problemi alla manifestazione canora più famosa in Italia, che comincerà l’1 febbraio. Recentemente è stata confermata la positività al tampone di uno dei cantanti in gara, Aka7even, e poi è venuta fuori la notizia che anche un orchestrale fosse positivo. Ora altre due news stanno davvero facendo preoccupare non poco gli organizzatori.

Qualche giorno fa è stata data invece una notizia interessantissima su Sanremo 2022. A riferire tutto è stato Jonathan Kashanian, nel corso della puntata di ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero. Secondo lui, potremmo vedere come ospite internazionale Jennifer Lopez: “Mi preme chiarire che la trattativa con Jennifer Lopez non è ancora conclusa, non è sicuro ma è quasi certo. Le trattative ci sono state”. E poi Rossella Erra ha aggiunto: “Potrebbe salire sul palco dell’Ariston con Maluma per presentare la sua ultima canzone che uscirà presto”.

Se per quanto riguarda i concorrenti che si daranno battaglia sul palco dell’Ariston non ci sono al momento altre informazioni negative, Amadeus è costretto a preoccuparsi ugualmente per coloro che graviteranno intorno a Sanremo 2022. Infatti, il sito ‘Dagospia’ ha comunicato in anteprima la positività al Covid di una nota conduttrice televisiva che sarà protagonista con il ‘Primafestival’, salvo intoppi come questo, a partire dal 29 gennaio. Ma c’è anche un altro ospite che potrebbe rischiare di saltare.





Stando a quanto scritto in queste ore da ‘Dagospia’, ad aver contratto la malattia sarebbe stata Roberta Capua, che dovrebbe essere al lavoro tra otto giorni insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto, ma tutto resta inevitabilmente in dubbio. La speranza è che la presentatrice possa negativizzarsi il prima possibile. Inoltre, è entrata a contatto con persone positive anche Drusilla Foer, che sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2022. Anche se per adesso non sarebbe risultata positiva.

Per quanto riguarda Drusilla Foer, stando a quanto annunciato dall’agenzia di stampa giornalistica Adnkronos, il tampone ha dato esito negativo, nonostante alcune persone che lavorano nella sua compagnia teatrale siano stati infettati dal coronavirus. Ha deciso comunque di rinviare tutti i suoi spettacoli proprio per evitare guai peggiori e cercare di essere presente a Sanremo 2022.